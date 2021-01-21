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Российская газета

Россия создаст плавучие аэродромы в Арктике

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Источник изображения: Владимир Баранов/РИА Новости

Невское ПКБ приступило к разработке плавучего аэродрома для арктического региона.

Выполняются проработки архитектурно-конструктивных обликов плавучих аэродромов и островов, пишет ТАСС со ссылкой на материалы ПКБ, посвященные 90-летию предприятия. Эти платформы могут применяться для обеспечения работы военной, спасательной и транспортной авиации в Арктике, выполнения других задач Министерства обороны, разработки новых газовых месторождений.

Плавучие аэродромы обеспечивают всепогодную работу авиации в условиях Заполярья, парируя продольную и поперечную качку платформы во время взлетов и посадок, отметили в ПКБ.

Невское проектно-конструкторское бюро - единственный в России разработчик авианесущих кораблей и тренажерных комплексов для них. Здесь были спроектированы советские авианесущие крейсера типов "Кондор", "Киев" и "Кречет", а также тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".


Антон Валагин

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Адмирал Кузнецов
Система наблюдения "Ратник"
Проекты
1143 Кречет
Арктика
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