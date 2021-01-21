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Российская газета

Летчик-испытатель оценил шансы Су-57 в бою с F-35

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Источник изображения: rg.ru

В гипотетической воздушной дуэли между истребителем пятого поколения Су-57 и американским F-35 победу одержит российский самолет. Таким мнением в интервью ТАСС поделился заслуженный летчик-испытатель РФ Магомед Толбоев, отмечающий сегодня 70-летие.

Главным преимуществом Су-57 летчик считает высокую маневренность, тогда как у F-35 "нет этого". В то же время плюсом американца является электронная начинка. Правда, в случае каких-то катаклизмов, мощной вспышки на солнце, она может выйти из строя и окажется бесполезной.

- Су-57 его запросто убьет, если встретятся один на один, - отметил Магомед Толбоев, оговорившись, что времена воздушных дуэлей уже прошли. - Все зависит от того, кто тебя обеспечивает. Сейчас идет радиоэлектронная борьба. Это уже не борцовский ковер, а комплексный подход к решению тактических вопросов.

Как уже писала "РГ", первый серийный Су-57 поступил в войска в конце прошлого года, в нынешнем году ВКС должны получить еще как минимум четыре таких машины.

Многофункциональный истребитель предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет выполнен по технологии "стелс", оснащен инновационным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования.

Также в начале года стало известно, что Пентагон отложил массовое производство истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. При этом точная причина озвучена не была, американские военные ограничились расплывчатыми формулировками, сославшись на некие технические проблемы и влияние COVID-19.


Алексей Иванов

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Страны
Россия
США
Продукция
F-35
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
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