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Российская газета

Сильнейший: Су-57 превосходит конкурентов по огневой мощи

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Источник изображения: Александр Вильф/ РИА Новости

Military Watch высоко оценило боевые характеристики российского истребителя Су-57

Издание Military Watch сравнило вооружение и боевые характеристики Су-57 и его зарубежных конкурентов. Как отмечает автор, российский истребитель был разработан так, чтобы превосходить аналоги по огневой мощи.

Дело в том, что из-за требований скрытности самолеты 4-5 поколения серьезно ограничены в боевых характеристиках. Они несут все боеприпасы во внутренних отсеках вооружения, чтобы уменьшить эффективную площадь рассеяния. Американский F-22 Raptor имеет в арсенале шесть ракет класса "воздух-воздух" большой дальности - AIM-120C / D и PL-15 и еще две ракеты малой дальности. Всего восемь ракет. Столько же несет и китайский J-20.

Истребитель Су-57 аналогичен по весу F-22, но предназначен для значительно большей боевой нагрузки. Это восемь ракет класса "воздух-воздух" в уникальных тандемных отсеках, а кроме того две специализированные ракеты малой дальности под крыльями.

Оружие Су-57 выгодно отличается от своих американских и китайских аналогов. Ракета К-77 (модернизированная версия) имеет дальность около 200 километров и оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения.

Хотя Су-57 уступает зарубежным конкурентам в скрытности, его главное конкурентное преимущество - вооружение.

Глубина оружейных отсеков Су-57 позволяет размещать боеприпасы большего диаметра - этим он отличается от F-22 и J-20, но схож с F-35, который был разработан для перевозки тяжелых бомб, в том числе B61 с ядерной боеголовкой.

В свою очередь Су-57 способен нести управляемую бомбу-невидимку "Дрель", а также применять миниатюрные баллистические ракеты. Речь идет о малогабаритном аналоге "Кинжала".

Самолет также может размещать крылатые ракеты Х-38. Большая грузоподъемность и универсальный арсенал делают Су-57 уникальным истребителем. Он способен выполнять задачи, с которыми не справятся F-22 и J-20.


Олег Корякин

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
AMRAAM
B61 ЯБ
F-22
F-35
J-20
ПАК ФА
Х-38
Проекты
Ядерный щит
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