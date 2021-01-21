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Интерфакс-АВН

"Ростех" создал "умную страховку" для парашютов на замену изделиям из Европы

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Парашютная система «Дартс»
Парашютная система «Дартс».
Источник изображения: АО «Полет»

Москва. 20 января.ИНТЕРФАКС - Холдинг "Технодинамика" разработал электронный страхующий прибор для парашютов, ранее такие агрегаты в РФ не выпускались, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Электронный парашютный страхующий прибор станет альтернативой зарубежным системам, которые ранее закупались в Германии, Бельгии и Чехии. В России такие приборы не производились, их приходилось импортировать из-за рубежа", - сказал генеральный директор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков, чьи слова привели в "Ростехе"

Там сообщили, что прибор будет применяться и на парашютах специального назначения для военных, и в гражданском сегменте.

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Страны
Бельгия
Германия
Россия
Чехия
Компании
Ростех
Технодинамика
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