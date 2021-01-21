"Ростех" создал "умную страховку" для парашютов на замену изделиям из Европы

Москва. 20 января.ИНТЕРФАКС - Холдинг "Технодинамика" разработал электронный страхующий прибор для парашютов, ранее такие агрегаты в РФ не выпускались, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Электронный парашютный страхующий прибор станет альтернативой зарубежным системам, которые ранее закупались в Германии, Бельгии и Чехии. В России такие приборы не производились, их приходилось импортировать из-за рубежа", - сказал генеральный директор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков, чьи слова привели в "Ростехе"

Там сообщили, что прибор будет применяться и на парашютах специального назначения для военных, и в гражданском сегменте.