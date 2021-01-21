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Военно-промышленный курьер

Администрация Байдена увеличит военную помощь Украине

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Источник изображения: vpk-news.ru

Энтони Блинкен, который в администрации президента Джо Байдена займет пост госсекретаря США, заявил о своей поддержке идеи предоставления Украине летального оружия.

Соответствующее заявление он сделал, выступая в комитете по иностранным делам сената на слушаниях по рассмотрению своей кандидатуры.

Оно прозвучало в ответ на вопрос сенаторов о том, как Блинкен относится к предоставлению военной помощи Украине, которая начала осуществляться администрацией уходящего президента Дональда Трампа. При этом будущему госсекретарю напомнили о том, администрация президента Барака Обамы, в которой работал Блинкен, от поставок вооружений Киеву воздерживалась.

«Я поддерживаю предоставление этой оборонительной помощи Украине в виде вооружений. На самом деле, я именно об этом писал в газете New York Times примерно три года назад», - заявил Блинкен.

Согласованный обеими палатами Конгресса оборонный бюджет США предполагает военную помощь Украине в 250 миллионов долларов в 2021 финансовом году. Это не считая средств, которые могут быть выделены по линии Пентагона. А в 2020 году поставки вооружений США на Украину стали рекордными. Так, за прошедший год Вашингтон продал Киеву оружие на сумму в 510,5 миллиона долларов, что почти в два раза превышает суммы за 2019 год.

Ранее EADaily сообщало, что предоставление военной помощи Украине в виде вооружений также поддержал Ллойд Остин, который при президенте Джо Байдене займет пост главы Минобороны.

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Страны
США
Украина
Персоны
Барак Обама
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
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