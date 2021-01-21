В авиационные учебные центры поступят уникальные авиационные тренажеры

ЦАМТО, 20 января. В подмосковном Жуковском замминистра обороны генерал-лейтенанту Юнус-Беку Евкурову представили новейшие авиационные учебно-тренировочные комплексы, прошедшие госиспытания и готовые к отправке в центры подготовки и переучивания летного состава.

В АО ЦНТУ "Динамика" показали возможности уникальных современных комплексных тренажеров экипажей вертолетов Ми-26, Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ансат-У и других тренажеров, входящих в состав авиационных учебно-тренировочных комплексов, а также возможности учебно-тренировочного комплекса воздушно-десантной подготовки и многофункционального беспилотного авиационного комплекса с беспилотными летательными аппаратами вертолетного типа.

В ходе демонстрации работы комплексных тренажеров, построенных на динамической платформе, были показаны их уникальные обучающие возможности, которые обусловлены новейшей разработкой – шестистепенной механической системой подвижности. Помимо отработки навыков пилотирования во всем эксплуатационном диапазоне высот и скоростей комплексные тренажеры на динамической платформе позволяют отрабатывать всем экипажем целый ряд специфических задач обучения с большей степенью достоверности, чем при тренировках на неподвижном тренажере, в условиях полного ощущения механических перегрузок, испытываемых летчиками в настоящем самолете или вертолете.

Первые 6 из таких комплексных летных тренажеров прошли государственные испытания и готовы к отправке в 344 Центр боевого применения и переучивания летного персонала в Торжке и филиал ВУНЦ ВВС "ВВА" в Сызрани.

Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров пообщался с инженерами, принимавшими участие в разработке тренажерных комплексов, и с летчиками, которые данные комплексы эксплуатируют, и отметил грамотный симбиоз, повышающий реалистичность принимаемых на вооружение авиационных тренажеров, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.