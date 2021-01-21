МО Австралии выбрало вертолеты AH-64E "Апач Гардиан" для замены имеющихся "Тайгер"

ЦАМТО, 20 января. Министр обороны Австралии Линда Рейнольдс объявила о выборе ударного вертолета AH-64E "Апач Гардиан" компании Boeing в качестве замены, начиная с 2025 года, состоящих на вооружении разведывательно-ударных вертолетов "Тайгер".

Как заявлено, AH-64E оснащен улучшенными датчиками, средствами связи, обладает расширенными возможностями нанесения ударов и повышенной живучестью. Новые вертолеты усилят возможности вооруженной разведки ВС Австралии для формирования картины стратегической обстановки и сдерживания действий, противоречащих национальным интересам.

Решение было принято после оценки нескольких типов вертолетов по ключевым критериям, включая технические характеристики, зрелость проекта и готовность к применению. "Апач" был признан решением, отличающимся самыми высокими огневой мощью и надежностью, низким уровнем рисков, соответствующим требованиям ВС Австралии, включая обслуживание в течение эксплуатации, безопасность и сертификацию.

Выбирая испытанную систему, ВС Австралии стремятся избежать затрат и рисков, возникавших ранее при нарушении графика разработки новых платформ. Уроки, извлеченные из проблем, связанных с вертолетом "Тайгер" и другими вертолетными проектами, послужили причиной принятия стратегии поиска проверенного зрелого решения для замены имеющихся вооруженных разведывательных вертолетов.

Проект будет предусматривать максимальное вовлечение предприятий австралийской промышленности.

Хотя информация о запросе на поставку вертолетов пока не публиковалась, стоимость 29 вертолетов AH-64E "Апач" с комплектом запасных частей, датчиками, средствами связи, обучением и сопутствующим оборудованием, как ожидается, составит около 4 млрд. австр. долл. (3,1 млрд. долл. США).

Как сообщал ЦАМТО, правительство Австралии 21 декабря 2001 года заключило с компанией Australian Aerospace контракт стоимостью 1,3 млрд. австр. долл. (674 млн. долл. США) на поставку в рамках Проекта Air-87 22 вертолетов "Тайгер". Первые четыре машины были построены во Франции, а остальные 18 ед. собраны на австралийском дочернем предприятии Eurocopter - Australian Aerospace. Первые вертолеты поступили на вооружение в 2004 году. Последний вертолет "Тайгер" был передан ВС Австралии в декабре 2011 года. Несмотря на это, из-за различных проблем в цепочке поставщиков и технических неполадок полной готовности к боевому применению парк "Тайгер" достиг лишь в середине 2016 года, на семь лет отстав от графика. Это привело к невозможности применения вертолетов в этот период в полном объеме. В настоящее время характеристики "Тайгер" доведены до требуемого уровня, включая применение с борта УДК ВМС Австралии.

В июле 2019 года власти Австралии опубликовали запрос о предоставлении информации в рамках реализуемого проекта Land-4503, предусматривающего замену парка разведывательно-ударных вертолетов "Тайгер". Согласно планам, 29 новых вертолетов заменят 22 имеющихся "Тайгер". Предполагается, что 24 машины поступят на вооружение строевых подразделений, а еще пять будут использоваться для подготовки личного состава. В августе 2019 года свои предложения Минобороны Австралии представили компании Boeing (AH-64E "Апач"), Bell (AH-1Z "Вайпер") и Airbus Helicopters (обновленная версия "Тайгер").