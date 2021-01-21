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ТАСС

Летчик-испытатель: российский Су-57 победил бы истребитель США F-35 в бою один на один

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Магомед Толбоев охарактеризовал российский Су-57 как "великолепный самолет"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российский истребитель пятого поколения Су-57 благодаря своей маневренности смог бы победить американский истребитель F-35 в случае воздушного боя один на один. Такое мнение выразил заслуженный летчик-испытатель РФ Магомед Толбоев в интервью ТАСС по случаю своего 70-летия.

"Су-57 его запросто убьет, если встретятся один на один. F-35 не умеет маневрировать, у него нет этого. Но зато у него есть электронная мощь", - сказал Толбоев, отметив при этом, что даже вспышки на Солнце могут привести к сбоям в работе электроники.

"Поэтому я противник всяких электронных дел", - сказал летчик-испытатель.

Толбоев охарактеризовал российский Су-57 как "великолепный самолет". При этом он подчеркнул, что времена сражений один на один давно прошли.

"Сейчас уже не то время, когда воюешь один на один. Все зависит от того, кто тебя обеспечивает. Сейчас идет радиоэлектронная борьба. Это уже не борцовский ковер, а комплексный подход к решению тактических вопросов", - пояснил летчик-испытатель.

Су-57 и F-35

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.

F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности. Вместе с США в проекте ее создания принимали участие до недавних пор восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Однако в прошлом году Вашингтон принял решение исключить Анкару из числа участников программы в связи с приобретением Турцией у России зенитных ракетных систем С-400. Самолеты F-35 закупают также Израиль и Япония.

20 января Магомеду Толбоеву исполнилось 70 лет. Генерал-майор в отставке Толбоев - заслуженный летчик-испытатель РФ, Герой России. За время летно-испытательной работы освоил более 50 типов и модификаций самолетов, среди которых до сих пор стоящие на вооружении российской армии истребители МиГ-29, МиГ-31, Су-24 и Су-27. В середине 1980-х годов Толбоев участвовал в космической программе "Энергия-Буран" и прошел полный курс подготовки к пилотируемым полетам на космическом корабле многоразового использования.

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