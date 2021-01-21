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РИА Новости

Уже не как Трамп. В команде Байдена высказались за продление ДСНВ

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Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота.
Источник изображения: © AP Photo / Charlie Riedel

МОСКВА, 20 января / Радио Sputnik. Администрация избранного президента США Джо Байдена сразу после его инаугурации намерена заняться вопросами, связанными с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Об этом сообщил выдвинутый Байденом на должность госсекретаря Энтони Блинкен, передает Reuters.

По его словам, новая команда в Белом доме будет добиваться продления этого договора.

"Мы будем стремиться продлить его. Как президент он (Байден) примет решение о сроке действия договора", – заявил Блинкен на слушаниях в комитете сената по иностранным делам.

По его мнению, продление договора между странами на пять лет имеет шансы на успех.

Кандидат в главы внешнеполитического ведомства заверил, что вместе с этим администрация Байдена не намерена соглашаться на любые ограничения в отношении своей системы противоракетной обороны.

Аналогичного мнения придерживается и кандидат на пост главы Пентагона – отставной генерал Ллойд Остин.

На слушаниях комитета сената по делам вооруженных сил военачальник подтвердил, что он и избранный президент считают, что ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности Штатов. Он также выступил за многосторонние договоренности по сокращению вооружений.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1 550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

В настоящее время СНВ-3 – единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, он истекает 5 февраля 2021 года.

Президент России Владимир Путин 16 октября 2020 года предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В российском МИД добавили, что Москва предлагает не только продлить соглашение, но при этом готова вместе с США взять на себя обязательство заморозить на год количество имеющихся ядерных боезарядов.

В Москве подчеркнули, что это будет возможным при условии, если решение о такой взаимной "заморозке" будет достигнуто и не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.

Со своей стороны, Вашингтон настаивал на подключении к договору Китая, однако позднее стало известно об отказе от этих намерений.

Ранее радио Sputnik передавало, что глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий указал США на шанс спасти СНВ-3.

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Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
СНВ-3
Ядерный щит
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