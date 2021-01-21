ОДК создала кооперацию для серийного производства турбовальных двигателей ВК-2500П и ВК-2500ПС

Как сообщило 18 января 2021 года АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК), завершена техническая подготовка предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех к изготовлению узлов и деталей для вертолетных турбовальных двигателей ВК-2500П и ВК-2500ПС разработки и производства АО "ОДК-Климов".

Вертолетный турбовальный двигатель ВК-2500ПС-01 производства АО "ОДК-Климов" (с) АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"

В конце 2020 года начато изготовление ключевых узлов двигателей в широкой кооперации предприятий ОДК - ММП им. В.В. Чернышева, производящего модуль осевого компрессора, и ОДК-УМПО, где собирают модули свободной турбины. Ранее детали поставлялись только для базовых двигателей ВК-2500, а для ВК-2500П и ВК-2500ПС осуществлялась их доработка на АО "ОДК-Климов".

"Использование узлов и детале-сборочных единиц, соответствующих конструктивному облику двигателей ВК-2500П/ПС, позволит нам снизить трудозатраты, которые раньше требовались для их доработки, и направить ресурсы на решение других производственных задач, в частности, увеличить общий объем выпуска двигателей семейства ВК-2500", - комментирует директор производства АО "ОДК-Климов Алексей Родионов.

В 2021 году планируется выпустить более 70 двигателей ВК-2500П/ПС с деталями производства ММП им. В.В. Чернышева и ОДК-УМПО.

Первым двигателем, собранным с использованием деталей, произведенных в кооперации ОДК, стал двигатель ВК-2500П, который успешно прошел государственные стендовые испытания (ГСИ) осенью 2020 года. Тогда было подтверждено соответствие узлов двигателя установленным требованиям и возможность их серийного производства.

Двигатели ВК-2500П и ВК-2500ПС отличаются от базовой версии в первую очередь применением цифровой системы управления типа FADEC (электронная система управления двигателем с полной ответственностью). Вертолетный двигатель ВК-2500П - последняя модификация двигателя ВК-2500, устанавливается на многих машинах семейств "Ми", "Ка" и обладает улучшенными характеристиками. Силовая установка имеет модернизированную систему автоматического управления и защитную систему, которая восстанавливает штатную работу двигателя при его остановке, при попадании пороховых и выхлопных газов и возникновении помпажа.

Со стороны bmpd напомним, что двигатель ВК-2500П устанавливается на модернизированном боевом вертолете Ми-28НМ, а двигатели серии ВК-2500ПС - на вертолетах Ми-171А2 и планируются к установке на ряде других типов вертолетов семейств Ми-8/17 и Ка-32.