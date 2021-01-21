В России создали прибор для поиска полезных ископаемых на Луне и Марсе

Ученые из Института космических исследований РАН создали лабораторный прототип прибора для будущего «Лунохода-геолога», предназначенного для поиска полезных ископаемых, рассказал заведующий отделом ядерной планетологии института Игорь Митрофанов.

Разработка прототипа длилась три года. По словам Митрофанова, прибор способен определять элементный состав поверхности в полосе шириной около 30 см и лучше всего подходит для лунохода. Ученые намерены предложить прибор для установки на посадочные аппараты и роверы, предназначенные для изучения Луны и Марса.

При работе над прибором ученые совместили гамма-детектор для определения состава вещества с детектором частиц космических лучей, которые вызывают гамма-излучение, что позволило повысить качество исследований. Сначала он зафиксирует «пролет» высокоэнергичной частицы космического излучения, а затем вызванный ею гамма-фотон от ядра вещества небесного тела.

«Мы можем по этим наблюдениям с высокой точностью определить элементный состав вещества. В этом состоит идея прибора», — цитирует его «РИА Новости» в среду, 20 января.

Во время передвижения прибор сможет регистрировать присутствие основных породообразующих элементов на глубине от пары десятков сантиметров до метра.

Также прибор сможет вести геологоразведку с целью поиска редкоземельных или благородных металлов, включая золото и серебро.

18 января сообщалось, что специалисты института разработали оптико-электронную систему относительной навигации для стыковки со спутниками.

Систeма включaет узкоугольную и широкoугольные ТВ-кaмеры, time-of-flight кaмеру, кoторая пoлучает 3D-изoбражения oбъекта, и лaзерный дaльномер.