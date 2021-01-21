Фрегат «Адмирал флота Касатонов» в Алжире

Оригинал взят у коллеги dambiev в Фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" и буксир "Николай Чикер" в Алжире

Как сообщает "Мурманский вестник" , 18 января 2021 года фрегат Северного флота "Адмирал флота Касатонов" в рамках своего первого дальнего похода совершил деловой заход в город-порт Алжир - столицу одноимённого государства в Северной Африке. Визит российских моряков продлится до 20 января. За это время экипаж корабля пополнит запасы пресной воды и продовольствия, личный состав отдохнет от несения ходовой вахты.

Экскурсий и других культурно-массовых мероприятий для военных моряков в Алжире не планируется. Выход в город строго ограничен в связи со сложной эпидемической обстановкой в регионе.

Для экипажа фрегата это первое посещение иностранного порта с начала дальнего похода. В дальнейшем он совершит ещё несколько деловых заходов порты стран средиземноморского региона.

Посещение Алжира и других стран российским кораблём проводится с целью поддержания международного военно-морского сотрудничества. Одной из основных задач дальнего похода фрегата "Адмирал флота Касатонов" является демонстрация Андреевского флага и обеспечение военно-морского присутствия государства в регионе. Дальний поход фрегата "Адмирал флота Касатонов" продолжается с 30 декабря 2020 года. За это время корабль прошел более 4000 морских миль.