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Вестник Мордовии

Новый панорамный прицел сделает БМП-3М еще более эффективной

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Ранее использовался прибор наблюдения командира ТКН-АИ с активно-импульсной подсветкой. По сравнению с ним новый прицел имеет ряд преимуществ, например позволяет более эффективно вести круговой обзор местности.

Кроме целеуказания наводчику-оператору, теперь появилась возможность самостоятельно вести огонь из штатного вооружения.

Имеются два канала: телевизионный и тепловизионный, два поля зрения - широкое и узкое, а также возможность электронного увеличения. Максимальная дальность обнаружения цели типа "танк" в ночных условиях может достигать 5000 метров.

Установка панорамы значительно повышает возможности "тройки" на современном поле боя.

Ранее БМП-3М стали оснащать современными многоканальными прицелами наводчика-оператора "Содема" с лазерным дальномером, тепловизором и стабилизацией в двух плоскостях и автоматом сопровождения цели.

Машины также получили дополнительное бронирование и решетчатые противокумулятивные экраны.

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  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-3
БМП-3М
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