Ту-160 выполнили 14-часовой полет над Баренцевым и Белым морями

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 14-часовой полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей, сообщили в Минобороны.
Экипажи бомбардировщиков также отработали дозаправку в воздухе.
Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана.
В Минобороны неоднократно подчеркивали, что все полеты авиации ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.