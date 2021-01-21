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РИА Новости

Ту-160 выполнили 14-часовой полет над Баренцевым и Белым морями

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Модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М
Модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М.
Источник изображения: © Фото : ОАК

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 14-часовой полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей, сообщили в Минобороны.

Экипажи бомбардировщиков также отработали дозаправку в воздухе.

Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана.

В Минобороны неоднократно подчеркивали, что все полеты авиации ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Проекты
Арктика
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