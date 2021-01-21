Инженерные войска в 2021 году получат почти 40 роботов

Роботы-саперы "Уран-6" способны не только обнаружить, но и идентифицировать взрывное устройство.

Москва. 20 января. ИНТЕРФАКС - Инженерные войска в текущем году получат 20 роботов-саперов "Уран-6", сообщил начальник войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

"Продолжается поставка робототехнических средств разминирования "Уран-6" и пожаротушения "Уран-14". Так всего в инженерные войска поставлено 15 единиц МРТК-Р "Уран-6" и 7 единиц МРТК-П "Уран-14". В текущем году в инженерные подразделения спланировано к поставке 20 единиц "Уран-6" и 17 единиц "Уран-14", - сказал Ставицкий в интервью официальной газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

По его словам, также ведется "непрерывная работа по разработке и созданию новых средств инженерного вооружения, отвечающих современным требованиям".

В частности, в 2021 году продолжатся работы по созданию инженерных многофункциональных робототехнических комплексов: разминирования тяжелого класса ИМРТК-РТ и штурма и разграждения ИМРТК-ШР.

"Уран-6" предназначен для проделывания проходов в противопехотных минных полях и сплошной очистки местности от взрывоопасных предметов в режиме дистанционного управления. Дальность нахождения оператора в ходе управления робототехническим комплексом составляет до километра. Комплекс позволяет исключить непосредственное участие военнослужащего в ходе выполнения задач, связанных с риском для жизни, а также с достаточной степенью надежности обеспечить сплошное разминирование местности от взрывоопасных предметов, что существенно повышает возможности инженерных подразделений.

Роботы данной модели активно применялись в ходе сирийской кампании. В частности, отряды международного противоминного центра использовал их при разминировании Пальмиры и Алеппо.

Как сообщалось, по итогам применения робота в Сирии он был подвергся модернизации, благодаря которой взрывоустойчивость робота повысилась с 4 до 10 кг.

Робот производится 766 "УПТК". Предприятие помимо него выпускает роботов-пожарных "Уран-14" и ударных роботов "Уран-9".