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Военно-промышленный курьер

Корабли Балтийского флота размялись в морских полигонах

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Источник изображения: vpk-news.ru

Сторожевик «Ярослав Мудрый» отразил с помощью ракет атаку с неба, а БДК «Минск» встретил огнем артиллерии корабли и летальные аппараты условного противника.

В рамках учений на сторожевом корабле «Ярослав Мудрый» обнаружили приближение двух групп воздушных целей. На сторожевике активировали средства радиоэлектронной борьбы, поставили активные и пассивные помехи.

При подходе на рубеж ведения огня экипаж СКР применил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Кортик», уничтожив все «вражеские» самолеты и вертолеты. Стрельба велась по имитированным воздушным целям.

Большой десантный корабль «Минск» выполнял поставленные задачи под руководством командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ капитан 1 ранга Роман Мартов. На борту БДК находились также командиры соединений кораблей Балтийской военно-морской базы, которые наблюдали за действиями экипажа.

В морских полигонах «Минск» успешно отработал элементы боя по отражению атак малоразмерных судов и ударов средств воздушного нападения. Стрельбы выполнялись как в дневное, так и в ночное время.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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  • В новости упоминаются
Продукция
Кортик
Ярослав Мудрый
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Проекты
БДК 775
БФ
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