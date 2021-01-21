«Коалиция» большого калибра как ответ на угрозы извне

Сверхдальнобойные гаубицы 2С35 «Коалиция-СВ» поступят на вооружение Южного военного округа. Сейчас заканчиваются испытания опытной партии этих уникальных орудий, стреляющих на 70 и более километров новыми высокоточными снарядами.

По своим возможностям они вдвое превосходят современные отечественные и зарубежные образцы. Наращивание сил дальнобойной артиллерии на юге страны будет ответом на усиление присутствия НАТО в этом регионе, считают эксперты.

Как рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве, они усилят артиллерийский кулак, собранный на юге страны.

В конце декабря прошлого года на коллегии Минобороны командующий ЮВО доложил о быстрых темпах перевооружения. По словам генерала армии Александра Дворникова, доля современной техники в нем достигла 70%. В 2020 году сформированы новые артиллерийская и ракетная бригады. Ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал причиной усиления ЮВО угрозы для России извне.

Мощная и дальнобойная самоходная артиллерийская установка (САУ) - часть проекта по перевооружению Сухопутных войск на новейшую бронетехнику. Она разрабатывалась параллельно с перспективными платформами «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг». Создание гаубицы находится на завершающем этапе. Ее опытные образцы уже демонстрируются на парадах в Москве и тестируются в войсках.

Сейчас предсерийная партия из десяти установок «Коалиция-СВ» проходит испытания в 1-й танковой армии Западного военного округа. Госкорпорация «Ростех» сообщила о поставке этих орудий для армии в мае прошлого года.