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«Коалиция» большого калибра как ответ на угрозы извне

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Источник изображения: vpk-news.ru

Сверхдальнобойные гаубицы 2С35 «Коалиция-СВ» поступят на вооружение Южного военного округа. Сейчас заканчиваются испытания опытной партии этих уникальных орудий, стреляющих на 70 и более километров новыми высокоточными снарядами.

По своим возможностям они вдвое превосходят современные отечественные и зарубежные образцы. Наращивание сил дальнобойной артиллерии на юге страны будет ответом на усиление присутствия НАТО в этом регионе, считают эксперты.

Как  рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве, они усилят артиллерийский кулак, собранный на юге страны.

В конце декабря прошлого года на коллегии Минобороны командующий ЮВО доложил о быстрых темпах перевооружения. По словам генерала армии Александра Дворникова, доля современной техники в нем достигла 70%. В 2020 году сформированы новые артиллерийская и ракетная бригады. Ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал причиной усиления ЮВО угрозы для России извне.

Мощная и дальнобойная самоходная артиллерийская установка (САУ) - часть проекта по перевооружению Сухопутных войск на новейшую бронетехнику. Она разрабатывалась параллельно с перспективными платформами «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг». Создание гаубицы находится на завершающем этапе. Ее опытные образцы уже демонстрируются на парадах в Москве и тестируются в войсках.

Сейчас предсерийная партия из десяти установок «Коалиция-СВ» проходит испытания в 1-й танковой армии Западного военного округа. Госкорпорация «Ростех» сообщила о поставке этих орудий для армии в мае прошлого года.

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Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Армата
Бумеранг
Курганец-25
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
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