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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Беларусь стремится укрепить безопасность интеграционных структур на постсоветском пространстве

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Флаги стран ОДКБ
Флаги стран ОДКБ.
Источник изображения: belvpo.com

В 2021 году Беларусь приняла председательство в Содружестве Независимых Государств. Это самое многочисленное по количеству стран и старейшее межгосударственное объединение на постсоветском пространстве.

Не каждый житель стран бывшего СССР сможет легко разобраться в хитросплетениях множества интеграционных объединений, созданных после ликвидации Советского Союза.

Это уже и вышеупомянутое СНГ, и ОДКБ, и ЕАЭС, и множество других. Взаимосвязь этих организаций в общих чертах можно показать следующей схемой:


Источник: www.belvpo.com

Гораздо сложнее понять, какие функции выполняют постсоветские объединения, в чем их схожесть и отличия.

В 2020 году для Беларуси как никогда раньше стало понятно, что наиважнейшими вопросами внутри страны, а также у ее ближайших союзников и партнеров являются вопросы обеспечения безопасности, причем во всех сферах. Поводом к этому стали как неожиданное возникновение пандемии коронавируса, так и попытка смены политического руководства страны с помощью технологий «цветных революций».

В преддверии председательства в СНГ Беларусь опубликовала концепцию принципов своих действий на этом посту в течение 2021 года. Помимо других сфер, важнейшее внимание в концепции уделено следующим намерениям в области обороны и международной безопасности:

обеспечивать координацию усилий по дальнейшему совершенствованию сотрудничества государств – участников СНГ и органов СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, транснациональной преступностью;

содействовать взаимодействию государств – участников СНГ по обеспечению эффективного контроля в отношении миграционной ситуации;

способствовать углублению мер доверия в военной сфере, последовательному развитию приоритетных областей и направлений военного сотрудничества, совершенствованию международно-правовой базы военного сотрудничества и повышению эффективности механизма ее реализации;

продолжить работу по укреплению взаимодействия органов государственной власти, ответственных в соответствии с законодательством государств – участников СНГ за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, в целях эффективного обеспечения пожарной, промышленной, ядерной и радиационной безопасности.

О серьезности намерений Беларуси в указанных сферах, принятых к реализации уже в начале года, свидетельствуют итоги первого заседания Постоянного совета ОДКБ под председательством Таджикистана, состоявшегося 14 января.

На этом мероприятии был рассмотрен и доработан проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о мерах по укреплению сотрудничества организации с СНГ и ШОС. Работа над документом продолжится на последующих заседаниях Постоянного совета. Очевидно, что сотрудничество ОДКБ с СНГ будет осуществляться в первую очередь в основных сферах обеспечения безопасности.

Также в ходе заседания были рассмотрены важные политические заявления государств – членов ОДКБ, в том числе и Беларуси, которые касаются координации усилий в борьбе с терроризмом с использованием новых и возникающих технологий, запрещения разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения и новых систем такого оружия, обеспечения всеобъемлющей стабильности в мире.

Результаты заседания Постоянного совета ОДКБ демонстрируют, что выбранные направления действий Беларуси в качестве председателя в СНГ, в первую очередь в сфере обеспечения безопасности, являются в данный момент наиболее актуальными для постсоветских государств.

Очевидно, что только совместными усилиями руководства стран-союзников станет возможным построение эффективной и надежной системы безопасности, способной не только противодействовать возникающим угрозам, но и своевременно прогнозировать и упреждать их появление.

Николай Крылов

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Белоруссия
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Таджикистан
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