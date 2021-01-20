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Американцы испытали ударный беспилотник поиском подводной лодки

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MQ-9B
MQ-9B.
Источник изображения: General Atomics

Американская компания General Atomics совместно с ВМС США испытала ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9A Block V Reaper в противолодочной роли. Как пишет Defense News, во время испытаний аппарат использовался для поиска подводной мишени, имитирующей подводную лодку. Испытания проводились в рамках проекта разработки морского патрульного беспилотника MQ-9B SeaGuardian.

В настоящее время для поиска подводных лодок используются пилотируемые самолеты и вертолеты противолодочной авиации. Такие летательные аппараты сбрасывают в воду гидроакустические буи, которые обнаруживают подводные объекты и передают информацию об положении. Кроме того, поиск ведется с помощью детекторов магнитных аномалий на самолетах, чувствительных к искажениям магнитного поля в присутствии массивных металлических объектов.

Во время испытаний беспилотник MQ-9A сбросил в воду десять гидроакустических буев, которые измеряли показатели воды, включая температуру, и обнаружили подводную мишень. Информация с буев передавалась на борт беспилотника, а оттуда уже ретранслировалась на пункт управления, расположенный на полигоне в Юме в Калифорнии. Продолжительность испытаний составила три часа. Проведенные проверки признаны полностью успешными.

Согласно проекту, патрульный беспилотник MQ-9B получит подкрыльевые системы подвески для четырех контейнеров с гидроакустическими буями. В этих контейнерах аппарат сможет нести в общей сложности до 40 буев размерности «A» (93 сантиметра в длину и 12 сантиметров в диаметре) или до 80 размерности «G» (их длина на четверть меньше). Новые беспилотные аппараты планируется использовать в связке с береговыми патрульными самолетами P-8A Poseidon.

С 2017 года британская компания BAE Systems по заказу Агентства перспективных оборонных разработок США разрабатывает подводных роботов, которые могли бы ходить под водой в группе с подводными лодками и искать субмарины противника. Новые аппараты можно будет запускать через стандартные торпедные аппараты. Аппараты будут оснащены активными сонарами и системами подводной связи.

Василий Сычёв

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Страны
Великобритания
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
P-8 Poseidon
Компании
BAE Systems
General Atomics
Проекты
БПЛА
Робот
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