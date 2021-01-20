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Industry Hunter

ВВС США проводят квантовые исследования для повышения устойчивости GPS к помехам

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Квантовые исследования
Квантовые исследования.
Источник изображения: industry-hunter.com

В конце 2020 года Управление научных исследований ВВС Исследовательской лаборатории ВВС выдало 17 грантов на квантовые информационные исследования, два из которых были посвящены использованию квантовых вычислений для преодоления проблем в навигации без использования GPS, сообщает издание Inside GNSS. Квантовые вычисления и квантовые датчики используют квантовые биты (кубиты) для ускорения вычислительных процессов при одновременном выполнении нескольких операций, что выходит за рамки возможностей современных компьютеров. 

Два относящихся к GPS гранта в рамках программы Quantum U Tech Accelerator получили:

Гурудев Датт, Университет Питтсбурга (США): Квантовое зондирование с улучшенной памятью для навигации без GPS;

Джон Клоуз, Австралийский национальный университет: Квантовые датчики для навигации без GPS.

Победители имеют право подать заявку на годовой грант в $75000 каждый. Чуть более половины грантов получили исследователи из США, треть – из Австралии, а остальная часть досталась учёным из Швейцарии.

В резюме Гурудева Датта говорится, что его исследования «сосредоточены на квантовом управлении системами конденсированного состояния. Достижения в области изготовления материалов и нанотехнологий подтолкнули современные электронные и оптические устройства к режимам, в которых становятся важными квантовые свойства материи. Ключевой особенностью квантовой физики является принцип квантовой суперпозиции. Для отдельной частицы это допускает существование фазовой когерентной квантовой волновой функции; для двух или более частиц квантовые запутанные волновые функции обнаруживают неклассические корреляции между частицами. Квантовая когерентность и запутанность – это не только краеугольный камень современной физики, но они также стали инструментами в растущей области квантовой информатики и технологии, с помощью которых можно реализовать новые парадигмы для безопасной связи, расширенных вычислений и точной метрологии».

На странице Джона Клоуза (Национальный университет Австралии) говорится: 

Моя основная область исследований — использование свойств квантовых полей для развития квантовых датчиков и их применение при решении ряда новых вопросов в фундаментальной физике, междисциплинарной физике и технике. Я занимаюсь исследованиями в области экспериментальной физики и теоретической физики и активно интересуюсь науками о Земле, биологией и промышленностью. Вопросы, которыми я сейчас занимаюсь, включают квантовые датчики для космического применения, квантовые датчики на основе микропроцессоров, обратные задачи и картографирование с использованием данных квантовой магнитометрии и квантовой гравиметрии, включая применение квантовых датчиков для картографирования ограниченных археологических объектов, картографирования вулканов, картографирование водоносных горизонтов и картографирование месторождений полезных ископаемых и руд, квантовые вейвлет-представления, визуальная реальность и представление информации в пространствах более высоких измерений, моделирование движения с помощью имитаторов полёта и движения, квантовое зондирование с биологическими приложениями.

Центр инноваций в Риме, штат Нью-Йорк, с 1 по 3 сентября 2020 г. провёл виртуальное мероприятие по программе Quantum U Tech Accelerator на миллион долларов при финансовой поддержке Информационного управления AFRL, AFOSR, Управления военно-морских исследований и дополнительной поддержки, предоставленной Институтом Гриффисса, Государственной технологической корпорацией и Исследовательским фондом SUNY. Это были многоуровневые совместные усилия с общей целью ускорения квантовых инноваций для вооружённых сил США и партнёров по коалиции.

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