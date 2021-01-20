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Техкульт

Алгоритм на основе ИИ научился определять политические взгляды человека по фото

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Протестанты

В свете последних событий на американской политической арене новая разработка ученых из Стэнфордского университета может стать крайне востребованной. Они обучили искусственный интеллект распознавать политические взгляды разных людей, используя для этого только их фотографии. Причем снимки можно брать любые, а не только с демонстраций и выступлений.

За основу была взята предыдущая разработка, ИИ для распознавания сексуальных предпочтений людей по их фото. Как рассуждают авторы алгоритма, у любой группы людей, которая занимается одним делом, неизбежно проявляется нечто вроде «профессиональной деформации». Это характерные жесты, позы, мимика, реакция на некоторые слова и события, прочие мелкие детали, которые в большинстве случаев остаются незамеченными. Но не для ИИ. Ученые признают, что сами толком не знают, какие именно детали на снимках анализирует их детище. ИИ обучали на фото реальных людей из соцсетей, с тех аккаунтов, где указана политическая принадлежность их владельцев. Система сравнила тысячи снимков консерваторов и либералов, нашла у них общие черты, сформировала критерии оценки, после чего стала угадывать политические взгляды неизвестных людей. Точность распознавания достигла удивительных 73 % в целом и 71 % при сравнении похожих внешне персон.

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Оригинал публикации
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Страны
США
Проекты
AI
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