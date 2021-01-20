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ТАСС

Китай успешно запустил третий спутник мобильной связи "Тяньтун-1"

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Запуск был осуществлен в 00:25 по местному времени при помощи ракеты CZ-3B с космодрома Сичан в провинции Сычуань

ПЕКИН, 19 января. /ТАСС/. Китай успешно вывел на орбиту третий спутник мобильной связи "Тяньтун-1". Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Как уточняется на ее официальной странице в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен в 00:25 по местному времени (19:25 мск, вторник) при помощи ракеты CZ-3B с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань. Он стал 358-м для носителей серии "Чанчжэн".

Первый и второй аппараты группы спутников "Тяньтун-1" были выведены на орбиту в 2016 и 2020 году соответственно. Благодаря им создана мобильная сеть, которая, как утверждает китайская сторона, способна предоставлять качественные услуги связи при любых погодных условиях. Она будет доступна как на территории КНР, так и сопредельных государств Азиатско-Тихоокеанского региона, в странах Ближнего Востока, а также в Африке и в акватории Индийского океана.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые также реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в ближайшее время.

По данным CASC, в текущем году корпорация осуществит как минимум 40 запусков и поставит новый национальный рекорд.

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Страны
Индия
Китай
Компании
CASC
Проекты
2020-й год
Луна
Марс
Чанчжэн
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