«Чревато последствиями»: о чем Лавров предупредил Норвегию

Лавров назвал опасной военную деятельность Норвегии и НАТО у границ РФ
Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе видеопереговоров с норвежской коллегой обсудил ряд вопросов. Среди них было наращивание военной активности у границ России. По словам Лаврова, это может привести к негативным последствиям для Арктики. Российский дипломат также затронул недавние "бездоказательные обвинения" Осло в адрес России в кибератаках и шпионаже.
Военная активность Осло и продвижение НАТО к границам России могут негативно повлиять на Арктический регион, предупредил глава МИД России Сергей Лавров министра иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.
"Акцентировано, что наращивание Норвегией военной активности, продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам чреваты негативными последствиями для Арктики. Выражена надежда на восстановление традиционного добрососедства между нашими странами", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. Документ был выпущен после переговоров министров в формате видеоконференции.
Отмечается, что Лавров обратил внимание и на то, что ситуация с обеспечением безопасности на Крайнем Севере, в том числе и приграничной зоне, ухудшается.
Дипломаты заметили, что глава МИД РФ призвал Осло к диалогу и урегулированию озабоченности Москвы, связанной с соблюдением норвежской стороной обязательств по Договору о Шпицбергене от 1920 года.
Кроме того, главы внешнеполитических ведомств России и Норвегии затронули актуальную повестку Совета Безопасности ООН. Ранее Норвегия заняла в нем пост непостоянного члена на 2021-2022 годы. В частности, стороны обсудили политическую и гуманитарную ситуацию в Сирии, Афганистане, Судане и других странах.
"Отмечена позитивная динамика сотрудничества в рамках региональных форматов - Совете Баренцева/Евро-Арктического региона, в котором в настоящее время председательствует Норвегия, а также Совете государств Балтийского моря, "Северном измерении". Российская Федерация настроена на активное взаимодействие с норвежскими партнерами по линии Арктического совета, в том числе с учетом предстоящего в 2021-2023 годах председательства нашей страны в этой организации, рассматривая его в качестве ключевой площадки для принятия коллективных решений по вопросам Арктики", - добавили в МИД РФ.
В 2023 году Россия передаст Норвегии председательство в Арктическом совете.
В то же время стороны отметили, что необходимо преодолеть негативную тенденцию в торгово-экономическом сотрудничестве. Они также обратили внимание на то, что нужно наращивать отраслевую кооперации с учетом взаимного интереса деловых кругов и регионов двух стран.
Что касается милитаризации Норвегии, в ноябре этого года официальный представитель МИД Мария Захарова обращала внимание, что такое положение дел не способствует диалогу с Россией и не устраняет напряженность в Европе.
"После начала кризиса в 2014 году Осло в инициативном порядке свернуло все связи с Россией по военной линии. На сегодняшний день признаков желания их восстановить мы не отмечаем, Норвегия продолжает действовать в русле санкционной политики Запада, энергично участвует в военных приготовления НАТО, причем особенно активно в непосредственной близости от наших границ", - сказала она.
Она подчеркнула, что планы развития норвежских ВС, закупок вооружения, модернизации военной инфраструктуры происходит «абсолютно в антироссийском ключе». «Увеличивается число учений с участием иностранных контингентов, и что особо удивляет, по сюжету этих учений, Россия фигурирует в качестве противника", - добавила она.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства считает, что Норвегия становится плацдармом для вхождения НАТО в Арктику.
Милана Геликова