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ТАСС

Глава полета российского сегмента МКС прокомментировал ситуацию с питанием космонавтов

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Вид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фото
Вид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Shane Kimbrough/NASA

Ранее некоторые СМИ сообщили, что астронавты NASA поделились едой с российскими коллегами на борту Международной космической станции из-за переноса запуска грузового корабля "Прогресс"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Космонавты и астронавты могут обмениваться продуктами питания на Международной космической станции (МКС), ситуация с едой российских членов экипажа не вызывает вопросов. Об этом сообщил ТАСС во вторник руководитель полетом российского сегмента (РС) МКС Владимир Соловьев.

"Экипаж РС МКС занимается плановой работой. Ситуация с питанием российских космонавтов не вызывает никаких вопросов", - сказал Соловьев.

Руководитель полетом уточнил, что на МКС общая среда обитания: подача кислорода, система удаления углекислого газа и многое другое. "У космонавтов и астронавтов существует возможность и обмена продуктами питания, особенно во время совместного приема пищи, в зависимости от вкуса и предпочтений каждого члена экипажа", - пояснил он.

По словам Соловьева, свой рацион питания космонавты регулируют самостоятельно.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что астронавты NASA поделились едой с российскими коллегами на борту МКС из-за переноса запуска грузового корабля "Прогресс".

Сейчас на станции находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

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