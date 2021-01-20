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Российская газета

Видео: техника из России показала свои возможности на учениях в Алжире

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Боевая техника российского производства продемонстрировала свою мощь на учениях алжирской армии.

В ходе учебных боевых действий применялись как новейшие образцы, так и те, что уже длительное время эксплуатируются в сухопутных войсках данного государства. Например, разработанные еще в 60-е годы бронетранспортеры БТР-60 ПБ, уверенно поражавшие мишени из своих 14,5-мм пулеметов КПВТ.

Также по целям, изображающим вражеские вертолеты, успешно отработали самоходные зенитные установки ЗСУ-23-4 "Шилка".

Позиции условного противника подверглись интенсивному обстрелу из 122-мм самоходных гаубиц 2С1"Гвоздика" и реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".

Прикрытие от атак с воздуха осуществляли стрелки-зенитчики с переносными ракетными комплексами "Игла". В свою очередь, бомбовые удары наносились самолетами Су-30МКА и МиГ-29.

В качестве основного ракетного управляемого вооружения выступили комплексы "Корнет-Э", установленные на автомобили Land Rover Defender.

Наиболее эффектно выглядели эпизоды, в которых задействовали БМП-2М с боевыми отделениями "Бережок" и Т-90С.

Модернизированные боевые машины пехоты в предельно короткие сроки выдвинулись к переднему краю и плотным огнем 30-мм автоматических пушек 2А42 разнесли все выставленные объекты.

Основные боевые танки атаковали противника на максимальной скорости, ведя непрерывный огонь из 125-мм орудий. "Девяностые" в очередной раз продемонстрировали свою высокую надежность, так как действовать пришлось в условиях сильной запыленности. Ажирские машины оборудованы кондиционерами, обеспечивающими комфортные условия экипажам. Прикрытие с воздуха обеспечивали ударные вертолет Ми-28НЭ.

В завершение репортажа была показана дозаправка в воздухе от летающего танка Ил-78 многоцелевых истребителей Су-30МКА.



Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

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Страны
Алжир
Россия
Продукция
2А42
БМП-2
БМП-2М
БТР-60
Град РСЗО
Игла ЗРК
Ил-78
Корнет
Корнет-Э
КПВТ
Ми-28Н
МиГ-29
Су-30
Су-30МК
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Шилка
Проекты
Военные учения
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