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В США рассказали о российском «подводном Чернобыле»

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Источник изображения: Фото: Wikipedia

В настоящее время не менее 14 разрушающихся ядерных реакторов подводных лодок, находящихся под водой в российских арктических морях, ожидают утилизации, рассказывает Popular Mechanics.

Американский журнал напоминает, что первой должна быть поднята советская атомная подводная лодка (АПЛ) К-159 проекта 627А «Кит». Стоимость работ, предполагающая утилизацию шести наиболее опасных атомных реакторов с этой и других субмарин, оценивается в 300 миллионов долларов.

Издание утверждает, что для поднятия АПЛ необходим специальный корабль, создание которого Россия планирует завершить в 2026 году. «Теперь, чтобы избежать подводного Чернобыля, русские начинают страшную гонку против неумолимо прогрессирующего распада», — заключает Popular Mechanics.

В июле 2019 года норвежское издание The Barents Observer сообщило, что корпус в передней части затонувшей в Норвежском море советской АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» поврежден.

К-159 находится на глубине 248 метров в Баренцевом море севернее Кольского залива в местах рыбного промысла. Проржавевшая советская субмарина 30 августа 2003 года якобы из-за шторма утонула по пути буксировки из отстойника в закрытом городе Островной (Мурманская область) на плановую утилизацию в город воинской славы Полярный. В результате инцидента погибли девять человек.

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Страны
Норвегия
Россия
США
Проекты
Арктика
Ядерный щит
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