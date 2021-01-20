Иранская армия приступила к масштабным учениям у входа в Персидский залив

МОСКВА, 19 января/ Радио Sputnik. Иранские сухопутные войска приступили к выполнению масштабных учений вдоль побережья Мекрана на юго-востоке Исламской республики, которые получили кодовое наименование Eqtedar 99 ("Сила-99"), передает портал EADaily.

Известно, что в их рамках иранское военное командование поставило задачу "оценить мобильность и наступательную мощь бригад быстрого реагирования и мобильных наступательных подразделений Сухопутных войск ИРИ".

Участвующие в маневрах воздушно-десантные подразделения, спецназ и бригады быстрого реагирования армии Ирана получают материально-техническую и боевую поддержку от ВВС и отдельной воздушно-десантной дивизии сухопутных войск в прибрежных зонах страны, уточняет местное новостное агентство Tasnim.

За последние несколько недель иранские вооруженные силы провели несколько масштабных учений в разных частях страны.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Иран провел запуски баллистических ракет различных классов.