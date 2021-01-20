NI высоко оценил российскую подлодку "Дмитрий Донской"

Известное американское издание The National Interest оценило российскую подводную лодку "Дмитрий Донской". Здесь отметили, что подлодка обладает определенными преимуществами перед конкурентами.

Статью подготовил Марк Эпископос. А поводом стало сообщение министерства обороны РФ о том, что в ближайшее время отправлять "Дмитрия Донского" в резерв не собираются. На 2021 год перед субмариной поставлены конкретные задачи.

Среди причин, по которой ВМФ РФ не торопится расставаться с "Дмитрием Донским", автор статьи называет незаурядную историю создания субмарины. Ее заложили в 1976 году, долгое время ей принадлежало звание самой большой подводной лодки. Этот титул только недавно перешел к атомной подлодке "Белгород".

Корпус "Дмитрия Донского" изготовлен с применением прочных титановых сплавов. Впечатляет и вооружение: до 20 баллистических ракет, а также шесть торпедных аппаратов.

После технического переоборудования "Дмитрий Донской" получил новое назначение и стал платформой для испытания ракет "Булава".

Светлана Цыганкова