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Российская газета

NI высоко оценил российскую подлодку "Дмитрий Донской"

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АПЛ "Дмитрий Донской"
Тяжелый атомный ракетный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской".
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Известное американское издание The National Interest оценило российскую подводную лодку "Дмитрий Донской". Здесь отметили, что подлодка обладает определенными преимуществами перед конкурентами.

Статью подготовил Марк Эпископос. А поводом стало сообщение министерства обороны РФ о том, что в ближайшее время отправлять "Дмитрия Донского" в резерв не собираются. На 2021 год перед субмариной поставлены конкретные задачи.

Среди причин, по которой ВМФ РФ не торопится расставаться с "Дмитрием Донским", автор статьи называет незаурядную историю создания субмарины. Ее заложили в 1976 году, долгое время ей принадлежало звание самой большой подводной лодки. Этот титул только недавно перешел к атомной подлодке "Белгород".

Корпус "Дмитрия Донского" изготовлен с применением прочных титановых сплавов. Впечатляет и вооружение: до 20 баллистических ракет, а также шесть торпедных аппаратов.

После технического переоборудования "Дмитрий Донской" получил новое назначение и стал платформой для испытания ракет "Булава".


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Булава-30
Дмитрий Донской
Компании
Минoбороны РФ
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