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Российская газета

В 2021 году военный технополис в Анапе пополнили три научные роты

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Источник изображения: Минобороны РФ

Расположенный в Анапе военный инновационный технополис "ЭРА" усилили еще двумя научными ротами. Точнее говоря, туда из Воронежа и Подмосковья передислоцировали уже действующие в составе Вооруженных сил России специальные подразделения, где на добровольной основе служат солдатами-срочниками и работают в интересах армии и флота лучшие выпускники отечественных гражданских вузов. Таким образом, с начала 2021 года по решению министра обороны Сергея Шойгу в состав технополиса "ЭРА" интегрированы уже три научные роты.



В Минобороны РФ заявили, что это позволит усилить работу по шести перспективным направлениям исследований. "Молодые ученые продолжат научные изыскания на новейшем экспериментальном и испытательном оборудовании, решая задачи в интересах Главного командования Воздушно-космических сил, Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований), Гидрометеорологической службы, Военно-топографического управления Генерального штаба, 12-го Главного управления и Департамента информационных систем Минобороны России", - отметили в ведомстве.

Во вторник научная рота, ранее действующая в Сергиевом Посаде на базе 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ, прибыла в Анапу. Ей организовали торжественную встречу. Начальника технополиса "ЭРА" генерал-лейтенант Владимир Ивановский сказал, что за счет такого перебазирования количество операторов (так здесь называют солдат-ученых) увеличилось до 320 человек.

"Размещение на одной инновационной площадке научных подразделений различных направлений позволит осуществить комплексный подход к решению задач проектирования, создания и испытания перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и способов их боевого применения, - прокомментировали событие в Минобороны РФ. - При этом молодые ученые получат возможность активно обмениваться своими знаниями и достижениями с целью наполнения имеющегося в технополисе банка идей. Это в дальнейшем приведет не только к поиску, развитию и внедрению прорывных технологий в оборонной сфере, но и к сокращению сроков создания инновационных проектов и их реализации в виде вооружения, военной и специальной техники".

В ведомстве напомнили, что координирует деятельность Военного инновационного технополиса "ЭРА" Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.


Юрий Гаврилов

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