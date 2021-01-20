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Российская газета

Боевой модуль "Охотник" получил новый пулемет

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Бронированный автомобиль "Тайфун-К"
Бронированный автомобиль "Тайфун-К".
Источник изображения: rg.ru

Успешно завершились испытания боевого модуля "Охотник" для бронеавтомобилей "Тайфун-К". Он получил новый вариант пулемета 6П49, созданный ОАО "Завод имени Дегтярева".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Уралвагонзавода" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Испытания проходили в Нижнем Тагиле. Эффективность поражения целей дистанционно управляемым "Охотником" выросла на 20-30 процентов, повысилась кучность и точность стрельбы.

По словам заместителя главного конструктора по системам управления НПО "Электромашина" Сергея Абрамова, новый пулемет заметно улучшает характеристики боевого модуля, повышает конкурентоспособность и ставит его в один ряд с мировыми лидерами. Модификация проводилась по инициативе предприятия.

В ноябре прошлого года на разработку получена литера О1, что означает старт серийного производства. В ближайшее время партия боевых модулей "Охотник" для "Тайфун-К" будет поставлена уже с новым пулеметом. Эта комплектация будет предназначена также для другой спецтехники и для нужд ВМФ. В конфигурации, предназначенной для военно-морской техники, модуль носит обозначение "Нарвал".


Майя Бирюкова

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