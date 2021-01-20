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ТАСС

Военные применили самоходку "Мста-С-М2" в единой системе управления огнем под Брянском

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Гаубица 2С19 «Мста-С»
Гаубица 2С19 «Мста-С».
Источник изображения: rg.ru

В ходе учений они смогли достигнуть скорострельности до 10 выстрелов в минуту. Всего было задействовано почти 500 военнослужащих и около 25 единиц вооружения, военной и специальной техники

ТАСС, 19 января. Артиллеристы Западного военного округа в Брянской области впервые отработали применение самоходной артиллерийской установки "Мста-С-М2" в единой системе управления огнем. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

По данным пресс-службы, расчеты самоходных гаубиц "Мста-С-М2" использовали аппаратуру единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), установленной для обмена данными и корректировки огня, которая помогает решать задачи в режиме реального времени.

"Совместно с автоматизированным удалением стреляной гильзы и системой навигации военнослужащие смогли достигнуть скорострельности до 10 выстрелов в минуту. Также артиллеристы отработали корректировку с использованием беспилотных летательных аппаратов, комплекса разведывательных систем для боевых машин", - сообщили в округе.

Там рассказали, что всего в учениях было задействовано около 500 военнослужащих Ельнинской дивизии общевойсковой армии ЗВО, а также около 25 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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