Вальхалла в ожидании норвежского фрегата Helge Ingstad

Судьба норвежского фрегата, проигравшего «схватку» с нефтяным танкером, окончательно решена. Вчера, 18 января, агентство Forsvarsmateriell Минобороны Норвегии объявило о победе компании Norscrap West AS в тендере на утилизацию военного корабля Helge Ingstad.

Уже до конца текущего года Helge Ingstad будет утилизирован. Стоимость работ оценивается в 60 млн норвежских крон (почти $7 млн). При этом часть денег в Forsvarsmateriell планируют вернуть благодаря продаже металла.

Фрегат Helge Ingstad в ожидании утилизации Источник изображения: fma.no

«Мы довольны заключением контракта на утилизацию фрегата Helge Ingstad. Мы установили строгие требования к процессу, а также позаботились как об экологических аспектах, так и о соображениях безопасности», — рассказал технический директор Forsvarsmateriell Джон Оттерлей.

8 ноября 2018 года в заливе Хёльтефьорден фрегат Helge Ingstad столкнулся с нефтяным танкером и получил серьёзные повреждения. Чтобы спасти корабль, команда решила отвести его к берегу и зафиксировать на мелководье, но спустя несколько дней фрегат почти полностью погрузился в воду.

Попытки спасти корабль продолжались всю зиму, но переносились 39 раз из-за сложных погодных условий. В конце февраля фрегат удалось поднять, а в апреле он уже смог двигаться своим ходом. Как показали результаты экспертизы Norwegian Defence Materiel Agency (Forsvarsmateriell), стоимость полного восстановления корабля составит 12-14 млрд норвежских крон ($1,4-1,6 млрд) и займёт порядка пяти лет, тогда как постройка нового фрегата обойдётся флоту в 11-13 млрд крон.

Фрегат Helge Ingstad водоизмещением 5300 т и длиной 134 м считался одним из сильнейших в своём классе. Всего испанская компания Navantia в период с 2003 по 2009 год построила для Норвегии пять кораблей типа Fridtjof Nansen, из которых Helge Ingstad является четвёртым.