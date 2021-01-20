Сетецентрические войны. В РФ провели учения по новому типу ведения боя

Самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" во время тактических учений с боевой стрельбой.

МОСКВА, 19 января/ Радио Sputnik. Российские военные впервые сообщили о проведении сетецентрических учений, в ходе которых применялись самоходные артиллерийские установки (САУ) "Мста", оснащенные аппаратурой единой системы управления, сообщает РИА Новости.

Сетецентрические войны – это развертывание цифровых сетей системы управления при вертикальной и горизонтальной интеграции всех участников войсковой операции. Учения проводились артиллеристами Ельнинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии.

"Артиллеристы ... впервые отработали применение самоходного дивизиона САУ "Мтса-С-М2" в единой системе управления огнем в Брянской области. Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С-М2" использовали аппаратуру единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), установленной для обмена данными и корректировкой огня в режиме реального времени", – говорится в пресс-релизе Западного военного округа по итогам маневров.

В пресс-службе также уточнили, что новая аппаратура ЕСУ ТЗ позволяет передавать информацию с приборов наведения и управления, за счет чего командование дивизии может решать тактические и огневые задачи в режиме реального времени.

Корректировка огня гаубиц выполнялась с использованием беспилотников и разведывательных систем, отметили представители военного округа.

Всего в учениях было задействовано около 500 военнослужащих Ельнинской дивизии общевойсковой армии ЗВО, а также около 25 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Аппаратура ЕСУ ТЗ разработана концерном "Созвездие" (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех"). Такими системами, кроме гаубиц "Мста", оборудованы новые танки Т-90М "Прорыв".