Политика (Сербия): вторжения в Крым не будет

«Сюжет» о том, что США и НАТО готовятся к вторжению на российский черноморский полуостров Крым, время от времени облетает мировые СМИ. И «бряцанье оружием» в Черном море со стороны западного военного альянса вносит беспокойство в жизнь крымчан. Но существуют ли объективные условия для того, чтобы оружие заговорило в полную силу?

США и НАТО готовятся к вторжению на российский черноморский полуостров Крым. Этот "сюжет" время от времени облетает мировые СМИ. Об этом в начале декабря прошлого года заявил и Ефим Фикс, заместитель председателя крымского парламента. Он сказал, что дело Москвы -решать, как организовать оборону части своей территории. Кроме того, он отметил, что "бряцанье оружием" со стороны западного военного альянса "вносит беспокойство в жизнь крымчан".

Недавнее опасное сближение американских и российских кораблей в водах между Ближним Востоком, Европой и Азией (эти воды всегда были рассадником конфликтов), несомненно, подтверждает, что время больших войн еще не миновало. Ноябрьские учения НАТО, в рамках которых, в том числе, производился пуск ракет, способных поразить цели в Крыму, - лишь эпизод в этой игре. Добавим, что недавно на военную базу в Румынии доставлены 90 американских военнослужащих и несколько наступательных беспилотных аппаратов.

Но существуют ли объективные условия для того, чтобы оружие заговорило в полную силу?

США, конечно, сами по себе не настолько сильны, чтобы открыто пойти против России. Даже тот факт, что американский военный бюджет в десять раз превышает российский, не гарантирует финальный успех. Война вдали от собственных берегов редко когда увенчивалась победой, и в Вашингтоне это очень хорошо понимают. С полной уверенностью полагаться на помощь европейских союзников американцы тоже не могут. Убеждать других присоединиться к военному походу против самого большого государства в мире слишком дорого, и не понятно, к чему это еще приведет. Нужно торговаться, уступать, снижать собственную прибыль… И тем не менее деньги, выделенные на армию, вооружения, научные лаборатории, тренинг-центры и прочее, необходимо потратить. Того требуют американские налогоплательщики, даже те, кто против любой войны.

У российской стороны все это вызывает беспокойство. В России понимают, что противник весьма силен и ориентируется на периодические стычки, такие как в Черном море или, как было недавно, близ Владивостока в Японском море. В Москве понимают, что им только предстоит адаптироваться к новой американской администрации, которую с 20 января возглавят демократы и которая в некоторых предыдущих реинкарнациях не проявляла особой готовности соблюдать международные нормы.

Пусть мощь Вашингтона не такая, как прежде, нужно понимать, что избранный президент Джозеф Байден приходит к власти в момент, когда США погружены в многомесячные расовые и политические протесты, растет преступность, бушует пандемия коронавируса, и грозит чрезвычайное положение. Все это может привести к нежелательным последствиям и для других государств. Новые обстоятельства заставляют нового хозяина Белого дома решать проблемы спешно, "твердой рукой", а от этого один шаг до классической автократии, которую в США так любят критиковать.

Какими действиями Байден постарается доказать, что твердо сел в седло?

Во внешнеполитическом плане это, несомненно, может быть какая-нибудь вооруженная авантюра, в том числе, возможно, вторжение в Крым. Это в определенной мере нивелировало бы проблемы внутри США и переключило внимание простых американцев на события за пределами страны. Конечно, у такого варианта много минусов. Однако если обстоятельства к этому подталкивают, все средства хороши и допустимы.

Правда, есть мнение, что в непосредственном будущем большая опасность для России будет исходить скорее от штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, чем от Вашингтона. Согласно одному материалу, опубликованному в декабре прошлого года, Москва готова на агрессивные шаги в отношении некоторых членов альянса. "В долгосрочной перспективе до 2030 года Россия, вероятнее всего, останется главной угрозой для западного военного альянса". На фоне этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Североатлантического альянса должны дополнительно расширить свое присутствие у российских границ, близ полуострова Крым и в Черном море.

Если 2020 год прошел в основном под знаком словесных состязаний между Вашингтоном и Москвой, то год, в который мы только вступили, может легко превратить эти слова в дела, не поддающиеся контролю. Если учесть, что у США не хватит наглости, чтобы нанести удар по Китаю и таким образом удовлетворить внутренний спрос на войну, и что на Россию Вашингтон смотрит как на того, кому все еще мог бы "заломить руки", то и события в Черном море обретают смысл.

Вот как я оцениваю ситуацию сегодня. Подтверждения того, насколько моя оценка реальна, можно будет получить только на поле брани. Кроме того, остается несколько неизвестных аспектов. Судя по всему, "сюжет" о вторжении в Крым забудется сам собой. Кстати, не стали бы русские в 2014 году возвращать полуостров под свой суверенитет, чтобы потом задешево его продать.

Слободан Самарджия (Слободан Самарџија)