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Интерфакс-АВН

Ракетные стрельбы по воздушным целям провёл в море корабль Балтфлота

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Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» в Аравийском море, декабрь 2019 года
Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» в Аравийском море, декабрь 2019 года.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/MOD Russia

Москва. 19 января. ИНТЕРФАКС - Стрельбы из корабельного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Кортик" по самолётам и вертолётам "противника" провёл экипаж сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", сообщил во вторник Балтийский флот (БФ).

"Экипажем выполнены практические ракетные стрельбы из корабельного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Кортик", в ходе которых авиация условного противника была уничтожена", - сказано в сообщении.

В ходе учений корабельными средствами радиолокационного обнаружения были взяты на сопровождение две группы воздушных целей. В роли "противника" выступили фронтовые бомбардировщики Су-24М и противолодочные вертолеты Ка-27 морской авиации флота, имитирующие высокоскоростные и низколетящие воздушные цели.

"Стрельба выполнялась по имитированным воздушным целям", - говорится в сообщении.

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Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Кортик
Су-24
Су-24М
Ярослав Мудрый
Проекты
БФ
Военные учения
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