Ракетные стрельбы по воздушным целям провёл в море корабль Балтфлота

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» в Аравийском море, декабрь 2019 года.

Москва. 19 января. ИНТЕРФАКС - Стрельбы из корабельного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Кортик" по самолётам и вертолётам "противника" провёл экипаж сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", сообщил во вторник Балтийский флот (БФ).

"Экипажем выполнены практические ракетные стрельбы из корабельного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Кортик", в ходе которых авиация условного противника была уничтожена", - сказано в сообщении.

В ходе учений корабельными средствами радиолокационного обнаружения были взяты на сопровождение две группы воздушных целей. В роли "противника" выступили фронтовые бомбардировщики Су-24М и противолодочные вертолеты Ка-27 морской авиации флота, имитирующие высокоскоростные и низколетящие воздушные цели.

"Стрельба выполнялась по имитированным воздушным целям", - говорится в сообщении.