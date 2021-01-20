Сервисный центр для Superjet 100 открыт в Комсомольске-на-Амуре

Москва. 19 января. ИНТЕРФАКС - Новый сервисный центр для самолетов Superjet 100 открыт в Комсомольске-на-Амуре, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

Соответствующий сертификат Росавиации выдан производственному центру филиала ПАО "Корпорация "Иркут" "Региональные самолеты", который находится в Комсомольске. Он разрешает проводить оперативное и периодическое техобслуживание "суперджетов", в том числе систем двигателей, пилотажно-навигационного оборудования.

Географическое положение делает центр "незаменимым для дальневосточных перевозчиков", говорится в сообщении со ссылкой на индустриального директора авиационного кластера "Ростеха" Анатолия Сердюкова. По данным госкорпорации, предварительные договоренности об обслуживании самолетов в Комсомольске-на-Амуре достигнуты с авиакомпанией "Якутия". Ведутся переговоры с другими эксплуатантами Superjet 100, с какими именно - не уточняется.