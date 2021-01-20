Депутаты предлагают вооружить Сбербанк и Центробанк до зубов

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении проект, уточняющий правила получения и использования сотрудниками некоторых организаций и ведомств, в том числе Сбербанка и Центробанка, отдельных типов стрелкового оружия.

По официальной информации проектом предлагается внести изменения, устанавливающие право ЦБ, Сбербанка, Главного центра спецсвязи, МИДа и других юрлиц с особыми уставными задачами (кроме частных охранных предприятий) получать во временное пользование отдельные типы и модели боевого ручного стрелкового оружия.

Согласно инициативе, сотрудники ЦБ смогут получать оружие для охраны при перевозке денег, драгметаллов, внутренних ценных бумаг и валютных ценностей, корреспонденции и грузов, содержащих гостайну и носителей гостайны, а также для охраны объектов Центробанка. Сотрудники Сбербанка вооружатся в тех же случаях.