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Военно-промышленный курьер

Депутаты предлагают вооружить Сбербанк и Центробанк до зубов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении проект, уточняющий правила получения и использования сотрудниками некоторых организаций и ведомств, в том числе Сбербанка и Центробанка, отдельных типов стрелкового оружия.

По официальной информации проектом предлагается внести изменения, устанавливающие право ЦБ, Сбербанка, Главного центра спецсвязи, МИДа и других юрлиц с особыми уставными задачами (кроме частных охранных предприятий) получать во временное пользование отдельные типы и модели боевого ручного стрелкового оружия.

Согласно инициативе, сотрудники ЦБ смогут получать оружие для охраны при перевозке денег, драгметаллов, внутренних ценных бумаг и валютных ценностей, корреспонденции и грузов, содержащих гостайну и носителей гостайны, а также для охраны объектов Центробанка. Сотрудники Сбербанка вооружатся в тех же случаях.

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