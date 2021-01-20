Оборонка Израиля прибирает к рукам Балканы

Министерство обороны Словакии заказало у Израиля радиолокационные станции (РЛС) на сумму около 150 млн евро.

Об этом сообщил ряд СМИ со ссылкой на Минобороны Израиля.

Контракт будет включать в себя передачу технологий из Израиля в Словакию, а также промышленное сотрудничество между двумя странами. Его реализацию будет осуществлять Управление международного оборонного сотрудничества израильского министерства, а компоненты радара будут производиться в сотрудничестве с оборонными предприятиями Словакии под профессиональным руководством IAI.

По словам генерального директора компании-производителя РЛС «ELTA systems» Йоава Тургемана, ранее около 130 подобных станций были доставлены в Чехию, Венгрию и уже работают в США, Канаде и Израиле.

«Я поздравляю сотрудников Министерства обороны Израиля и IAI с еще одним значительным достижением, которое отражает превосходные возможности военной промышленности Израиля, а также укрепление отношений и сотрудничества Израиля со странами НАТО», - заявил министр обороны Израиля Бени Ганц.