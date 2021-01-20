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WarSpot

Компания Virgin Orbit открыла «новые врата в космос»

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Источник изображения: warspot.ru

Путей в космос стало больше. Вчера, 18 января, компания Virgin Orbit со второй попытки успешно отправила в космос ракету LauncherOne, использовав технологию воздушного пуска.

«Только что открылись новые врата в космос! Тот факт, что LauncherOne смог успешно выйти на орбиту, является свидетельством таланта, точности, драйва и изобретательности этой команды. Даже перед лицом глобальной пандемии мы сосредоточились на полной демонстрации каждого элемента этой революционной системы запуска. Сегодня эти усилия окупились прекрасно выполненной миссией, и мы счастливы», — рассказал генеральный директор Virgin Orbit Дэн Харт.

Пуск ракеты LauncherOne

Ракета LauncherOne доставила на околоземную орбиту десять спутников CubeSat, принадлежащих NASA. В качестве носителя ракеты выступал модифицированный самолёт Boeing 747-400, названый в компании Virgin Orbit как Cosmic Girl. Самолёт поднялся в небо с Аэрокосмического центра «Мохаве» и осуществил пуск ракеты над Тихим океаном. По словам основателя Virgin Orbit Ричарда Брэнсона, вскоре последуют коммерческие пуски LauncherOne, у компании уже есть ряд правительственных и частных заказов на доставку полезных грузов в космос.

«Virgin Orbit достигла того, что многие считали невозможным. Было так вдохновляюще видеть, как наш специально адаптированный Virgin Atlantic 747 Cosmic Girl, запускает ракету LauncherOne на орбиту. Этот великолепный полёт является кульминацией многих лет напряжённой работы», — рассказал основатель Virgin Group сэр Ричард Брэнсон.

Первый пуск ракеты LauncherOne с Cosmic Girl завершился неудачей.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Boeing 747
Компании
Boeing
Virgin Galactic
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