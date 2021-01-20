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РИА Новости

Российские военные впервые провели сетецентрические учения

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Самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" во время тактических учений с боевой стрельбой
Самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" во время тактических учений с боевой стрельбой.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские военные впервые провели сетецетрические учения, в которых задействовали самоходные артиллерийские установки (САУ) "Мста".

"Артиллеристы впервые отработали применение самоходного дивизиона САУ "Мтса-С-М2" в единой системе управления огнем в Брянской области. Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С-М2" использовали аппаратуру единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), установленной для обмена данными и корректировкой огня в режиме реального времени", — говорится в пресс-релизе командования Западного военного округа.

Маневры провели артиллеристы Ельнинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии. Участвовали около 500 человек, задействовали 25 единиц оружия.

Концепция сетецентрической войны подразумевает, что все участники боя объединяются в информационную сеть, собирают данные разведки и координируют управление войсками и оружием. Сторонники такого подхода считают критически важным достичь информационного превосходства над противником.

В пресс-службе ЗВО уточнили, что новая аппаратура систем управления тактического звена позволяет передавать информацию с приборов наведения и управления, за счет чего командование дивизии способно быстрее решать задачи. Огонь гаубиц корректировали с помощью беспилотников и разведывательных систем.

"Совместно с автоматизированным удалением стреляной гильзы и системой навигации военнослужащие смогли достигнуть скорострельности до десяти выстрелов в минуту", — говорится в сообщении.

Аппаратура ЕСУ ТЗ разработана концерном "Созвездие" (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех"). Такими системами, кроме гаубиц "Мста", оборудованы новые танки Т-90М "Прорыв".

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Страны
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Концерн «Созвездие»
Минoбороны РФ
Ростех
Росэлектроника
Проекты
БПЛА
Военные учения
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