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«Адмирал Нахимов» оживает

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Источник изображения: warspot.ru

После 23-летнего простоя атомный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет в море. Вчера, 18 января, пресс-служба северодвинского судостроительного предприятия «Севмаш» сообщила о планах до конца текущего года вывести корабль на швартовные испытания.

«К монтажу оборудования и механизмов специалисты «Севмаша» приступили в прошлом году. Сейчас на корабле ведётся затяжка кабеля. На объект будет подано штатное электропитание, рабочим и специалистам «Севмаша» предстоит закрыть все построечные документы. Затем по разработанным проектантом методикам корабль пройдёт швартовные испытания у причала», — сообщили в пресс-службе «Севмаша».

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» в процессе модернизации

Источник изображения: sevmash.ru

После обновления и передачи флоту «Адмирал Нахимов» станет самым мощным надводным кораблём ВМС РФ. Передать крейсер флоту планируют в 2022 году.

По данным информационного агентства ТАСС, крейсер находился в ремонте с 1999 года, при этом работы на нём ведутся с 2013 года. Главный результат модернизации — заметное усиление ударной мощи крейсера. В частности, он будет нести десять универсальных корабельных стрельбовых комплексов на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» или «Оникс». В будущем корабль может получить гиперзвуковые ракеты «Циркон».

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Адмирал Нахимов
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Компании
Севмаш
Проекты
ГЗЛА
Калибр КР
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