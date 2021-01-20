«Адмирал Нахимов» оживает

После 23-летнего простоя атомный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет в море. Вчера, 18 января, пресс-служба северодвинского судостроительного предприятия «Севмаш» сообщила о планах до конца текущего года вывести корабль на швартовные испытания.

«К монтажу оборудования и механизмов специалисты «Севмаша» приступили в прошлом году. Сейчас на корабле ведётся затяжка кабеля. На объект будет подано штатное электропитание, рабочим и специалистам «Севмаша» предстоит закрыть все построечные документы. Затем по разработанным проектантом методикам корабль пройдёт швартовные испытания у причала», — сообщили в пресс-службе «Севмаша».

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» в процессе модернизации Источник изображения: sevmash.ru

После обновления и передачи флоту «Адмирал Нахимов» станет самым мощным надводным кораблём ВМС РФ. Передать крейсер флоту планируют в 2022 году.

По данным информационного агентства ТАСС, крейсер находился в ремонте с 1999 года, при этом работы на нём ведутся с 2013 года. Главный результат модернизации — заметное усиление ударной мощи крейсера. В частности, он будет нести десять универсальных корабельных стрельбовых комплексов на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» или «Оникс». В будущем корабль может получить гиперзвуковые ракеты «Циркон».