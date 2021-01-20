В Амурское объединение ВВО поступила партия внедорожников УАЗ "Патриот" армейской модификации

ЦАМТО, 19 января. В соединения и воинские части общевойсковой армии ВВО, дислоцированных в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии, поступила партия новых внедорожников УАЗ "Патриот" армейской модификации.

Новые машины заменят автомобили УАЗ ранних выпусков, перед которыми имеют ряд преимуществ. На "Патриот" установлен более мощный двигатель мощностью 135 л.с., который совместно с современной ходовой частью придают автомобилю более высокую проходимость, грузоподъемность и комфорт. Высота автомобиля выше, чем в гражданской версии.

Кроме того, автомобиль оснащен штатной автоматизированной системой подогрева двигателя "Бинар", управляемой с помощью электронного блока управления.

Система автоматизированного подогрева позволяет выполнять подогрев двигателя как перед запуском в условиях низких температур, так и поддерживать температуру в салоне на заданном уровне, что придает больше комфорта при эксплуатации автомобиля, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.