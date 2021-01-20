Войти
ЦАМТО

В Амурское объединение ВВО поступила партия внедорожников УАЗ "Патриот" армейской модификации

194
0
0
Автомобиль "УАЗ-Патриот" в варианте "пикап"
Автомобиль "УАЗ-Патриот" в варианте "пикап".
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

ЦАМТО, 19 января. В соединения и воинские части общевойсковой армии ВВО, дислоцированных в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии, поступила партия новых внедорожников УАЗ "Патриот" армейской модификации.

Новые машины заменят автомобили УАЗ ранних выпусков, перед которыми имеют ряд преимуществ. На "Патриот" установлен более мощный двигатель мощностью 135 л.с., который совместно с современной ходовой частью придают автомобилю более высокую проходимость, грузоподъемность и комфорт. Высота автомобиля выше, чем в гражданской версии.

Кроме того, автомобиль оснащен штатной автоматизированной системой подогрева двигателя "Бинар", управляемой с помощью электронного блока управления.

Система автоматизированного подогрева позволяет выполнять подогрев двигателя как перед запуском в условиях низких температур, так и поддерживать температуру в салоне на заданном уровне, что придает больше комфорта при эксплуатации автомобиля, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
10.06.2016
Выставка, посвященная операции ВКС России в Сирии, откроется в Центральном музее ВС РФ
06.07.2015
ДЭПЛ «Старый Оскол» вошла в боевой состав ВМФ России
01.04.2014
Родина "Суперджетов"
03.12.2012
Нюансы реформы под грифом
19.04.2011
Блогеры впервые побывали на территории секретной части РВСН
11.04.2008
Международный салон вооружений сухопутных войск "МВСВ" прочно занял свою нишу в числе российских выставок продукции военного назначения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.01 05:59
  • 16
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 20.01 04:57
  • 34
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 20.01 04:03
  • 27
"Мир изменится": чем армия России будет воевать в ближайшие годы
  • 20.01 02:04
  • 3
Расцвет «Мальвы»: гаубица-кабриолет выходит на испытания
  • 20.01 01:02
  • 2
IBCS: Польша первая после США
  • 20.01 00:49
  • 1
Новый маскировочный комплект израильской армии
  • 20.01 00:17
  • 4
МС-21 не смог затормозить во время испытаний и выкатился за пределы самой длинной в Европе ВПП
  • 19.01 23:49
  • 32
Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году
  • 19.01 23:28
  • 6
Эксперт оценил эффективность танка Т-14 "Армата" в сетецентрической войне
  • 19.01 23:19
  • 24
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 19.01 22:40
  • 1
Запущенные в сентябре спутники "Гонец-М" приняты в эксплуатацию
  • 19.01 20:40
  • 2
Исчезнут ли 350 миллиардов рублей на прикладные научные исследования в никуда
  • 19.01 19:00
  • 2166
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.01 17:47
  • 2
В России разработали систему относительной навигации для стыковки спутников обслуживания
  • 19.01 17:29
  • 1
The Drive назвал преимущества российских вертолетоносцев