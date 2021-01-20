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ЦАМТО

Сухопутные войска Индии получили 91 155-мм гаубицу K-9 Vajra-T

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155-мм/52 самоходная гаубица К9 Vajra-T производства индийской группы Larsen & Toubro (L&T) - лицензионная версия южнокорейской гаубицы К9 Thunder
155-мм/52 самоходная гаубица К9 Vajra-T производства индийской группы Larsen & Toubro (L&T) - лицензионная версия южнокорейской гаубицы К9 Thunder.
Источник изображения: bmpd

ЦАМТО, 19 января. По информации индийских СМИ, частная компания Larsen and Toubro близка к завершению поставок СВ Индии 155-мм самоходных гаубиц K-9 Vajra-T, представляющих собой лицензионную версию СГ K-9 "Тандер" южнокорейской компании Hanwha Defense.

Как сообщила газета Indian Defence Times, 11 января компания Larsen & Toubro досрочно поставила заказчику 91-ю гаубицу K-9 Vajra-T. Сборка была произведена на созданном компанией новом производственном комплексе ASC (Armored System Complex) в Хазире (шт.Гуджарат). По заявлению компании, созданная на предприятии в Хазире инфраструктура "готова к разработке, испытаниям и сборке перспективных бронированных платформ для Вооруженных сил Индии".

Как сообщал ЦАМТО, в 2015 году Министерство обороны Индии по результатам объявленного в 2011 году тендера выбрало индийскую компанию Larsen & Toubro поставщиком новых 155-мм самоходных гусеничных гаубиц для СВ страны. Larsen & Toubro совместно с южнокорейской Hanwha Techwin предложила на конкурс адаптированную под индийские требования СГ K-9 "Тандер", получившую обозначение K-9 Vajra-T. Комитет по безопасности правительства Индии одобрил покупку 100 гаубиц Vajra-T в марте 2017 года. В апреле 2017 года Larsen & Toubro заключила с Hanwha Techwin соглашение, оговаривающее условия производства K-9.

В мае 2017 года Larsen & Toubro подписала с Министерством обороны Индии контракт на поставку 100 ед. 155-мм/52 самоходных гаубиц K-9 Vajra-T стоимостью 43,66 млрд. инд. рупий (около 700 млн. долл.). Соглашение предусматривало поставку 100 установок в течение 42 месяцев, а также сопутствующий пакет обслуживания.

Первые 10 установок были произведены в Республике Корея, а оставшиеся 90 гаубиц собираются совместным предприятием Larsen & Toubro и Hanwha Techwin на предприятии в Хазире. Доля индийских комплектующих в составе установки превышает 50%, что освобождает предприятие от реализации офсетной программы в размере 30% от стоимости контракта. Larsen & Toubro самостоятельно разработала и производит 14 основных компонентов для установки, включая систему управления огнем, систему подачи боеприпасов, артиллерийскую баллистическую станцию, вспомогательную силовую установку, средства связи. Индийская компания также будет отвечать за обслуживание K-9 Vajra-T СВ Индии в течение следующих нескольких десятилетий.

Первые 10 гаубиц K-9 Vajra-T были официально переданы СВ Индии 9 ноября 2018 года. К январю 2020 года компания поставила заказчику половину заказанных установок.

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Страны
Индия
Южная Корея
Продукция
FC-1
Компании
Hanwha Techwin
Проекты
2020-й год
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