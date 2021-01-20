Севмаш внедряет блочно-модульный метод строительства АПЛ

ЦАМТО, 19 января. На 18 месяцев позволит сократить стапельный период строительства атомных подводных лодок внедряемый на Севмаше блочно-модульный метод.

Использование новой технологии создания АПЛ также повысит качество работ и уменьшит трудоемкость за счет сборки корпуса подводных лодок из крупных блок-модулей высокой степени готовности.

Концепция разработана специалистами предприятия под руководством генерального директора Михаила Будниченко совместно с Центральными конструкторскими бюро "Малахит" и "Рубин", а также Центром технологий судостроения и судоремонта. Чтобы реализовать проект, потребуется разработать новые схемы организации и технического оснащения производства, создать новые мощности и модернизировать существующие. В частности, необходимо будет построить новый цех агрегатирования, дополнительный пролет корпусно-сварочного производства, заменить краны эллинга №2, модернизировать транспортно-передаточный комплекс.

"Среди поставленных задач также следует отметить внедрение передовых систем автоматизированного проектирования на базе цифровых моделей, новых методов неразрушающего контроля, технологий изготовления конструкций корабля в "точной геометрии", изменение процедуры гидравлических испытаний основного корпуса подводной лодки – перенос испытаний со стапеля на специализированный участок, а также организация параллельного изготовления технологических модулей атомных подводных лодок и функциональных модулей, насыщенных оборудованием, системами и кабельными трассами", – пояснил Александр Спиридонов, главный технический руководитель по спецпроектам и вооружению проектно-конструкторского бюро Севмаша.

Ряд задач по модернизации производства уже сейчас решаются в рамках действующих федеральных целевых программ и программы организационно-технического развития Севмаша. Для остальных мероприятий требуются дополнительные источники финансирования.

Подробнее о внедрении блочно-модульного метода строительства АПЛ можно прочитать в корпоративном журнале "Завод", сообщает пресс-служба АО "ПО "Севмаш".