Advance (Хорватия): Россия становится самой мощной страной Арктики

Российский Северный флот получил статус военного округа, он охватывает северную часть России, включая острова Северного Ледовитого океана. Создание округа — еще один шаг на пути реализации арктической политики России, который подтверждает, что она хочет дополнительно укрепить свое положение сильнейшей державы в этом регионе.

Военный округ Северного флота - новая организационная единица внутри командной структуры Вооруженных сил Российской Федерации. Его территория охватывает Республику Коми, Архангельскую и Мурманскую область, Ненецкий автономный округ и острова в Северном Ледовитом океане. Ранее Объединенное стратегическое командование Северного флота управляло частью вооруженных сил, размещенных в этом регионе (флот, авиация, береговые силы и силы ПВО), а остальные подчинялись командованию Западного военного округа. Создание военного округа Северного флота меняет систему командования. Кроме того, благодаря ему углубляется интеграция и увеличивается степень взаимодействия сил, размещенных в четырех федеральных единицах, в рамках нового военного округа. А это означает еще и упрощение финансирования подразделений, базирующихся на этой территории и ускоренное повышение боеспособности. Помимо этого, изменение статуса Северного флота значительно расширяет его общую самостоятельность, благодаря чему ему будет проще пользоваться собственными ресурсами в ходе военных операций в Арктике.

Северный флот располагает почти 80 кораблями и подводными лодками, из которых несколько сейчас проходят модернизацию. В ближайшие годы запланировано появление новых единиц. Корабли Северного флота также обладают самым большим потенциалом ядерного сдерживания среди всех российских флотов и флотилий. Северный флот включает две арктические механизированные бригады: бригаду морской и береговой охраны и 45-я армию ВВС и ПВО. В Северном флоте также есть рота охраны и центр радиоэлектронной борьбы. В последние годы на его вооружение приняты системы С-350, С-400 и "Панцирь-С". Более того, на кораблях Северного флота испытывают гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон" (по классификации НАТО SS-N-33). Также расширена сеть военных баз вдоль побережья Северного Ледовитого океана. Из-за специфичности округа наиболее важным компонентом будут флот, силы ПВО и системы раннего предупреждения о нападении.

Создание нового военного округа соответствует российской стратегии развития Арктики до 2035 года, а также Морской доктрине от 2015 года. Оба важных документа предполагают развитие российской обороноспособности в Северном Ледовитом океане. Цель России - обезопасить свои северные рубежи, включая Северный морской путь. Создание округа подтверждает, что Россия воспринимает Арктику как стратегически важный для ее безопасности, в том числе экономической, регион и как второе по важности место, где разворачивается международная конкуренция. Особенно со странами НАТО. Деятельность альянса в Арктике, в том числе войсковые учения и развитие военного потенциала, Россия воспринимает как серьезную угрозу для себя. По мнению россиян, присутствие российских вооруженных сил в Арктике играет ключевую роль в решении всех будущих споров, связанных с использованием ресурсов в континентальном поясе. Более того, Россия хочет подтвердить и укрепить свой статус сильнейшего государства в Арктике.

Арктический регион - российская база ресурсов, и ее значение будет только расти. Еще в 2017 году материковые ресурсы Арктики обеспечивали 17% российской добычи нефти и 90% природного газа. Крупнейшие российские компании работают на Ямале и Гыданском полуострове, а также в арктическом континентальном поясе. При этом значение Арктики для российского нефтегазового сектора отмечено в российской Арктической стратегии 2008 года и других стратегических документах. По данным Геологической службы США, Арктика предположительно скрывает 30% мировых неразведанных запасов газа и 13% неразведанных запасов нефти. В будущем значение российской разведки в континентальном поясе будет расти по мере того, как будут истощаться запасы на суше. Рассчитывая на прибрежные запасы, Россия расширила свои территориальные претензии в Арктике и претендует, в частности, на хребет Ломоносова, утверждая, что это часть российского континентального шельфа. Если россияне одержат верх, то Россия получит доступ к месторождениям хребта, которые оцениваются в пять миллиардов тонн нефти и газа. Хребет Ломоносова полегает через Северный полюс между архипелагом российских Новосибирских островов, Гренландией и канадским островом Элсмир. Россия уже несколько лет пытается доказать в ООН свои суверенные права на эту территорию. Однако уверенности в успехе у нее нет, так как Канада и Дания тоже претендуют на хребет.

Несмотря на большой потенциальный запас энергоносителей, у России возникали проблемы с их добычей. Одно из препятствий - санкции, которые ввели Европейский Союз и Соединенные Штаты. Они ограничивают доступ России к технологиям бурения. В результате Россия вынуждена заменять западные технологии собственными или искать замену за рубежом. Кроме того, российские компании не обладают необходимым опытом прибрежных работ в столь сложных климатических условиях и вынуждены сотрудничать с партнерами, обладающими необходимыми ноу-хау. По российским законам лицензию на добычу в Арктике могут получить только государственные компании с не менее чем пятилетним опытом. На деле это означает, что только Газпром и Роснефть могут работать там, приглашая другие фирмы с ними сотрудничать. В последние годы низкие цены на нефть стали еще одним препятствием, из-за которого добыча в труднодоступных районах стала нерентабельной.

Российский подход к Арктике кажется противоречивым. Несмотря на открытость к сотрудничеству с иностранными компаниями, она заявляет (например, в Морской военной доктрине 2017 года), что Арктика - регион, где обостряется соперничество. Россия оправдывает свое военное присутствие необходимостью защитить свои инфраструктуру и ресурсы. Россия развивает базы на острове Котельный и Врангеля в Арктике и наращивает наступательный потенциал в регионе, а также занимается другой военной деятельность. Эта милитаризация, в том числе, связана с растущим значением морского транспортного движения по Северному морскому пути, так как российские вооруженные силы участвуют в поисковых и спасательных операциях. Россия также может сослаться на договор Арктического совета о сотрудничестве при поисках и спасении в Арктике, так как оно возлагает на всех подписантов ответственность за определенную область Арктики, и Россия ответственная за самую большую ее часть.

Многие годы Северный морской путь оставался труднопроходимым и даже закрытым для судоходства. Но благодаря климатическим изменениям Северный морской путь стал привлекательной морской трассой, так как лед истончился, а кроме того, увеличился сезонный период, когда воды не замерзают вообще. Путь из Европы в Восточную Азию (вдоль российского арктического побережья) по нему на треть короче, чем через Суэцкий канал. Эффективность этого пути для судоходных компаний вместе с добычей нефти и газа будет играть большую роль для России в будущем. Чтобы защитить свои интересы в регионе, Россия развивает свой флот атомных ледоколов (это единственная страна с такими судами), а также инфраструктуру для заправки СПГ-танкеров класса "Арктика". Примечательно, что эти суда не предназначены для транспортировки исключительно российского газа. Например, в 2017 году один перевозил СПГ из Норвегии в Азию. Россия предполагает, что грузоперевозки на этой трассе возрастут с 10,7 миллионов тонн в 2017 году до 80 миллионов тонн в 2024. Этого удастся достичь отчасти благодаря увеличению перевозок СПГ. В 2013 году Россия дала Газпрому монополию на экспорт СПГ, разрешив Новатеку построить свой СПГ-терминал "Ямал".

Создание военного округа Северного флота означает новые вызовы для стран северного блока альянса: Дании, Исландии, Канады, Норвегии и США, а также Швеции и Финляндии, которые тесно сотрудничают с НАТО. Это также означает, что расширится спектр совместных операций и координация между командованием Северного флота и Западного военного округа. Постоянно укрепляя Северный флот на случай конфликта с НАТО, Россия расширяет возможности при горизонтальной эскалации на фоне ведения операций одновременно против стран восточного и северного блока альянса.

Ведран Обучина (Vedran Obućina)