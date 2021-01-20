Прощание с "Красным Октябрем". Почему хотят списать в утиль самую мощную субмарину

Дмитрий Литовкин — о прошлом и настоящем подводного крейсера, сравнимого по своему потенциалу с ракетной дивизией

Атомная подводная лодка ТК-208 "Дмитрий Донской" Источник изображения: © Лев Федосеев/ТАСС

Последний "боевой" подводный ракетный крейсер стратегического назначения ТК-208 "Дмитрий Донской" проекта 941 типа "Акула" будет выведен из состава флота. Произойти это может через пять лет. Корабль, ставший прообразом суперсовременной советской субмарины из романа американского писателя Тома Клэнси "Охота за "Красным Октябрем", скорее всего, утилизируют. Так же, как и трех его собратьев. Субмарины, некогда наводившие ужас на американцев, сегодня не нужны нашему флоту. На смену им уже пришли "компактные" и сверхтехнологичные АПЛ типа "Борей".

Ветер перемен

Судьба "Акул" решилась еще в середине 90-х годов прошлого века. В рамках "совместного уменьшения угроз" Москва и Вашингтон договорились о том, что корабли этого класса будут уничтожены. Для американцев субмарины типа "Дмитрия Донского" представляли серьезную опасность. На каждой из шести имевшихся в боевом составе лодок стояло 20 баллистических ракет РСМ-52, каждая из них несла 10 ядерных боеголовок индивидуального наведения. Каждый корабль был сравним по своему потенциалу с полноценной ракетной дивизией, вооруженной сухопутными комплексами Р-36М "Воевода", или как их еще называют на Западе - "Сатана". При этом суммарная мощность 200 боезарядов, имевшихся на одной "Акуле", в 1400 раз превосходила заряд бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.

Собственно, размер и вес ракеты РСМ-52 потребовали от советских конструкторов создания нестандартной субмарины. С этой задачей справилось Ленинградское конструкторское бюро морской техники "Рубин". Его инженеры предложили проект подводного корабля-катамарана: два корпуса, между которыми размещены пусковые шахты ракет. Вообще же лодка получилась модульной. Под внешней обшивкой, покрытой специальным погашающим гидроакустический сигнал материалом, находятся пять прочных корпусов. Между двумя главными, в носовой части, как раз и находятся 20 пусковых шахт самых больших морских баллистических ракет РСМ-52. В носовой части в специальном отсеке расположены еще и шесть торпедных аппаратов, через которые можно стрелять торпедами, подводными скоростными ракетами и ставить мины.

Как отмечалось, катамаранный принцип построения повышает живучесть субмарины: если будет поврежден один корпус, то экипаж сможет эвакуироваться в другой и продолжить выполнение боевой задачи. На "Акуле" впервые были установлены две всплывающие спасающие камеры вместимостью по 90 человек каждая. Они установлены именно в тех отсеках, где повседневно находятся и куда имеют возможность добраться в случае фатальной аварии максимальное количество моряков.

Поражает "Акула" еще и тем, что это единственный в мире корабль, который в подводном положении можно пройти по кругу, свободно перемещаясь между внутренними корпусами по специальным переходам. На всех других субмаринах такой возможности нет. Они однокорпусные, и гулять по ним можно только из носа в корму и обратно по единственному центральному проходу.

Лодка имеет три входа: через торпедный отсек, через центральный пост и еще один в корме. В "Акуле" 19 водонепроницаемых отсеков, около 2 км коридоров и различных переходов. Каждый отсек герметичен как отдельный модуль, в него не проникают из смежных отсеков вредные примеси, поддерживается рабочее давление воздуха. Отдельного жилого отсека в лодке как такового нет: каюты личного состава находятся везде, где есть свободное пространство, и на проходных палубах.

Самое необычное - на корабле впервые в истории подводного флота была построена сауна, четырехметровый бассейн, в который можно было закачать как забортную морскую воду, так и пресную, которую на корабле получали с помощью специальных опреснительных установок. Внутри корабля размещались спортивный зал, комната отдыха экипажа с первыми "живыми" обоями: целая переборка субмарины была отдана под установку, которая, словно в слайд-шоу на компьютере, меняла фотографии. Это мог быть вид на Московский Кремль или хвойный лес. Была даже каюта для курения, которой нет ни на одной другой подлодке мира. За все бытовые изыски прозвали лодку плавучим "Хилтоном" - пятизвездочным подводным отелем.

Стимпанк по-советски

Главный герой романа Клэнси - советский командир подлодки "Красный Октябрь" Марко Рамиус. В одноименном фильме его играет Шон Коннери. Рамиус принимает решение перейти на Запад вместе со своим уникальным кораблем и его командой. Он хочет предотвратить ядерную войну между СССР и США, передав противнику новейшие советские технологии: на лодке установлена система, делающая ее практически незаметной для акустических станций. Первая "Акула" была спущена на воду в 1980-м, а роман Клэнси увидел свет в 1984 году.

О существовании подлодки впервые сообщил британский справочник Jane's Fighting Ships. Большинство советских кораблей в нем были представлены на тот момент рисованными картинками. Однако крейсер 941-го проекта был представлен на фотографии. Ее мог видеть американский писатель.

Циклопичность "Акулы" была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Для понимания - на ее верхней палубе может свободно развернуться КамАЗ. Но не это, конечно, делало корабль столь опасным. В отличие от других атомных стратегических подводных лодок "Акула" была способна запускать баллистические ракеты, не проделывая предварительно полынью, прямо из-под арктического льда. Для этого была создана уникальная система, при которой за секунду до старта основной машины запускались специальные реактивные снаряды, проламывавшие многометровый лед.

Все это делало тяжелые подводные крейсера сверхопасным оружием, ведь подготовку к старту было невозможно отследить, а значит, принять меры к уничтожению корабля. При этом американцы крайне не любят нести боевое дежурство на Северном полюсе - море мелкое, сверху ледяные сталактиты. Так что спрятавшаяся во льдах "Акула" была одним из тех факторов, который заставил СССР и США начать процесс взаимного разоружения и не допустить начала полномасштабной ядерной войны.

Дыхание "Борея"

Несмотря на столь высокий боевой потенциал, на флоте "Акулы" как-то сразу невзлюбили, презрительно обозвав "водовозом". По соотношению водоизмещения и перевозимого груза, баллистических ракет, корабль проигрывал другой стратегической лодке - АПЛ проекта 667 БДРМ - и при практически равных боевых возможностях был более дорог в эксплуатации. Морякам не нравилось и то, что на 667-м проекте командиром был капитан первого ранга, а на "Акуле" - контр-адмирал. Впрочем, не зависть одних моряков к другим в итоге заставила начать списывать корабли 941-го проекта.

Серия субмарин, начавшая строиться еще в конце 1970-х, к 1990-м годам так и не получила полного комплекта баллистических ракет. Лодки стояли полупустыми и, случись реальная война, вряд ли бы выполнили поставленные перед ними задачи. Ситуацию пытались разрешить, начав разработку новой ракеты "Барк". Этот монстр должен был встать на вооружение как остававшихся в составе флота "Акул", так и на новые субмарины проекта 955 типа "Борей". Но ее создание совпало со стартом перестройки, когда стране стало вообще не до флота. К сожалению, судьбу ракеты также решило безденежье.

После трех неудачных запусков министр обороны маршал Игорь Сергеев пролоббировал решение о том, чтобы передать дальнейшую работу по перспективному морскому комплексу сухопутному КБ - Московскому институту теплотехники. Его глава Юрий Соломонов, казалось бы, в немыслимых экономических условиях сумел поставить на вооружение РВСН в 1990-е годы ракету "Тополь-М". Все ее экспериментальные пуски были успешными, что, собственно, говорило о том, что и морская ракета, созданная его институтом, также легко и быстро встанет на вооружение.

Правительство пошло навстречу выходцу из РВСН Сергееву. "Барк" похоронили и начали новый проект - "Булаву". При этом машина должна была иметь массу не более 40 тонн. Из-за этого питерское КБ "Рубин" было вынужденно перепроектировать и сам ракетоносец. "Борей" буквально на глазах похудел на треть от своей изначальной массы.

Из 38 пусков ракеты "Булава" на сегодняшний день семь - неудачные. Если бы разработчику "Барка" - КБ имени Макеева - дали довести дело до конца, то уральцы, скорее всего, уложились бы в отведенные опытом разработки ракетных комплексов нормы, при которых более трети испытательных пусков могут быть неудачными. Но победил политический ресурс.

Первые корабли проекта "Борей" - К-535 "Юрий Долгорукий", К-550 "Александр Невский", К-551 "Владимир Мономах" - "лепили" из того металла что оставался от недостроенных проектов других кораблей. Головную подлодку заложили, как говорили злые языки, только по той причине, что на церемонию в ноябре 1996-го приехали лично мэр Москвы Юрий Лужков и тогдашний глава администрации президента Анатолий Чубайс (журналисты окрестили крейсер тогда "Юрий Михайлович Долгорукий"). В итоге постройка кораблей началась, но ВМФ вынужден был перезаказать проект последующих подлодок серии. Сегодня они идут под индексом "Борей-А". Это типовые машины, полностью унифицированные между собой. При этом первую из них, К-549 "Князь Владимир", флот получил только в прошлом году.

Атомоход "Дмитрий Донской" стал полигоном для отработки ракеты "Булава". Одну из шахт ракетоносца переоборудовали под запуск "маленькой" ракеты. Только это спасло крейсер от досрочного списания в утиль. Как сообщают источники ТАСС, корабль будет задействован в испытательных программах ВМФ и в этом году.

Последний поход

В 2017 году тяжелый крейсер ТК-208 "Дмитрий Донской" совершил свой последний дальний поход с Северного на Балтийский флот. В составе боевого расчета кораблей ВМФ он принял участие в праздновании Дня Военно-морского флота. Это событие стало настоящей международной сенсацией. Все время движения корабль находился в надводном положении, демонстрируя не только Андреевский флаг, но и циклопическую мощь советского ВМФ.

Именно последнее, возможно, сможет спасти последний корабль 941-й серии от фактического уничтожения. В современной России ничего подобного строить не собираются. Да и, собственно, нет таких производственных возможностей. Атомные подводные лодки типа "Борей" меньше и технологичнее. Им предстоит еще несколько десятков лет нести бремя ядерного сдерживания. Ракета "Булава" себя прекрасно зарекомендовала, что буквально месяц назад еще раз подтвердил экипаж атомного подводного крейсера стратегического назначения "Владимир Мономах" проекта 955 "Борей", проведя из акватории Охотского моря залповый пуск четырех "Булав" по целям на полигоне Чижа в Архангельской области.

Что же касается ракеты "Барк", то у специалистов есть мнение, что она также не почила в бозе. Сегодня КБ Макеева - головной разработчик новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты для сухопутной группировки РВСН. Ее называют "Сармат". В этом году, по данным Минобороны, машина выйдет на летные испытания. Так что "Дмитрий Донской" мог бы стать просто музеем. Остается надеяться, что так и случится.