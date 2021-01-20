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Интерфакс-АВН

Модернизацию производства истребителя Су-57 завершат к 2024 году

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 19 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Модернизация Комсомольского-на-Амуре авиазавода (КнААЗ) для серийного производства истребителей Су-57 завершится к 2024 году, сообщил заместитель гендиректора "Сухого"- директор КнААЗ Александр Пекарш.

"По программе перевооружения под самолет пятого поколения все запланированные объекты должны быть введены в строй к 2024 году", - заявил Пекарш в интервью заводской газете "Крылья советов".

По его словам, на заводе планомерно идет оснащение агрегатно-сборочных цехов дополнительными стендами и оснасткой для сборки, в том числе уникальными поворотными стапелями, разработанными специально для строительства Су-57.

"В рамках выполнения государственного контракта по выпуску самолетов Су-57 до 2028 года в цехах КнААЗ идет развертывание серийного производства. С 2021 года планируется увеличение темпов постройки крылатых машин пятого поколения", - сказал директор завода.

Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

Сверхзвуковая крейсерская скорость и внутрифюзеляжное размещение оружия - отличительные особенности истребителя пятого поколения.

Первый серийный Су-57 планировалось передать Минобороны РФ в конце 2019 года, однако самолет потерпел крушение во время испытательного полета накануне поставки. Всего к 2028 году российские военные должны получить 76 истребителей Су-57 и перевооружить на них три авиационные полка.

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