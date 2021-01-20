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Интерфакс-АВН

Расчеты С-300В4 проведут учения по отражению авиаудара в Московской области

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С-300В4
С-300В4.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 19 января. ИНТЕРФАКС - Учения с боевыми расчетами зенитных ракетных систем С-300В4 по отражению авиаудара условного противника пройдут в Московской области 21 января, сообщает во вторник Минобороны РФ.

"В рамках учения по охране важных объектов на территории Московской области с боевыми расчётами зенитных ракетных комплексов С-300В4 на гусеничном ходу будут проведены тренировки по отражению авиационного удара условного противника", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что зенитчики совершат марш в назначенный позиционный район, развернут ЗРС на неподготовленных позициях, отработают действия по доведению и получению сигнала о нарушении воздушных границ группой летательных аппаратов условного противника.

С-300В4 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") - современный комплекс на гусеничном ходу. Относится к ПВО Сухопутных войск. Его задачи - защита войск при оборонительных и наступательных операциях, противовоздушная и противоракетная оборона войсковых объектов.

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Страны
Россия
Продукция
С-300
С-300В
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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