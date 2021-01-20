Россия настаивает, а Израиль стреляет

Россия призывает Израиль предоставить факты, свидетельствующие об угрозе этой стране с территории Сирии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

«Если Израиль, как они говорят, вынужден реагировать на угрозы своей безопасности, которые проистекают с сирийской территории, то мы нашим израильским коллегам много раз говорили: «Если вы видите такие угрозы, пожалуйста, передайте нам соответствующую информацию. Мы, Россия, абсолютно не хотим, чтобы сирийская территория использовалась против Израиля либо чтобы сирийская территория использовалась, как многим бы того хотелось, как арена ирано-израильского противостояния».

Глава российской дипломатии подчеркнул, что Москва готова принять все меры для того, чтобы устранить угрозы безопасности Израиля с территории Сирии, если таковые имеются.

«Пока конкретного ответа на такое обращение мы не получили, но продолжаем настаивать», - констатировал министр.

«Россия «жёстко говорит» о необходимости соблюдения резолюции Совета Безопасности ООН по Ливану, которая нарушается израильтянами, использующими воздушное пространство этой арабской республики для ударов по объектам в Сирии.Это серьёзный вопрос в наших отношениях», — подчеркнул Лавров.

Ранее сообщалось, что Ливан подаст срочную жалобу в ООН в связи с ежедневными нарушениями Израилем воздушного пространства арабской республики на фоне беспрецедентной активности самолётов и беспилотных летательных аппаратов Армии обороны еврейского государства в небе соседней страны.