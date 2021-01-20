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«Энергомаш» будет поставлять ракетные двигатели за рубеж

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Источник изображения: vpk-news.ru

Предприятие Роскосмоса НПО «Энергомаш» возобновило прерванные пандемией переговоры с иностранными заказчиками о поставках за рубеж ракетных двигателей или о совместных работах в создании двигателей.

Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор предприятия Игорь Арбузов.

«К сожалению, переговорный процесс замедлился из-за пандемии. Мы не сильно ушли от того состояния переговоров, которое было еще в начале 2020 года. Я бы не хотел называть конкретные страны. Но сейчас мы постепенно возвращаемся к переговорному процессу, и все партнеры, с которыми шли переговоры, подтверждают свои намерения по развитию сотрудничества», - сказал он.

«Думаю, что в 2021 году мы все-таки придем к конкретным решениям», - отметил Арбузов.

Ранее сообщалось, что Китай, Индия, Аргентина, Бразилия и Южная Корея заинтересованы в сотрудничестве с Россией в создании ракетных двигателей, в том числе работающих на новых видах топлива.

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  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Бразилия
Индия
Китай
Россия
Южная Корея
Компании
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Проекты
2020-й год
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