«Энергомаш» будет поставлять ракетные двигатели за рубеж

Предприятие Роскосмоса НПО «Энергомаш» возобновило прерванные пандемией переговоры с иностранными заказчиками о поставках за рубеж ракетных двигателей или о совместных работах в создании двигателей.

Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор предприятия Игорь Арбузов.

«К сожалению, переговорный процесс замедлился из-за пандемии. Мы не сильно ушли от того состояния переговоров, которое было еще в начале 2020 года. Я бы не хотел называть конкретные страны. Но сейчас мы постепенно возвращаемся к переговорному процессу, и все партнеры, с которыми шли переговоры, подтверждают свои намерения по развитию сотрудничества», - сказал он.

«Думаю, что в 2021 году мы все-таки придем к конкретным решениям», - отметил Арбузов.

Ранее сообщалось, что Китай, Индия, Аргентина, Бразилия и Южная Корея заинтересованы в сотрудничестве с Россией в создании ракетных двигателей, в том числе работающих на новых видах топлива.